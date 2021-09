Izan Bandera en el Congreso del Estado

El Congreso del Estado honró a la Bandera Nacional y con todos los honores que indica la Ley y nuestro sentido de pertenencia como mexicanos se realizó su reposición e izamiento en el salón de Sesiones “Ponciano Arriaga Leija” y en el asta bandera de la sede oficial del Poder Legislativo.

Con la presencia de la Presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, diputada Vianey Montes Colunga, y diputados integrantes de la LXII Legislatura, así como la Banda de Guerra y Escolta de la 12ª Zona Militar se llevó a cabo la Ceremonia de reposición de la Bandera Nacional del Congreso del Estado, con ello se cumple lo dispuesto en los artículos 1,3, 15, 16, 17, 18, 21 y 54 Bis, de la Ley sobre el escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

La diputada Vianey Montes Colunga, señaló que con esta ceremonia se le regresa el honor que se merece al Congreso del Estado de contar con su Bandera Nacional, y con ello se cumple como mexicanos, como legisladores y como representantes del pueblo potosino.

Señaló que la LXII no debería concluir con esa deuda, ya que con los eventos lamentables de junio del 2020 no solo se agravió a un Poder Legislativo, sino a todos los potosinos y no hay mayor orgullo para los mexicanos que nuestro lábaro patrio.

Por su parte el diputado Martín Juárez Córdova indicó que, hay situaciones que nos generan identidad, y naturalmente que uno de ellos es la Bandera Nacional, además de su Escudo y el Himno Nacional.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Destacó que, “el día de hoy el Congreso del Estado honró a la Bandera Nacional, generando un evento en el que con todos los honores se le coloca nuevamente en el Salón de Plenos, después de aquel agravio que sufrió durante los hechos de manifestación que se dieron aquí en San Luis Potosí, y concretamente en la sede del Poder Legislativo”.

Aunque remarcó que, “más que hacer referencia a este aspecto, hoy como diputados, como mexicanos y como potosinos nos referimos a lo que nos signifique y nos de identidad, la Bandera Nacional para nosotros tiene un significado de generarnos más y mejores condiciones para todos”.

Finalmente señaló que al contar nuevamente con nuestra Bandera Nacional se contribuye a enarbolar los símbolos que nos dan esta oportunidad de sentirnos identificados, sentirnos solidarios, sentirnos apoyados.