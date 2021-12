Renuncia Konishi al PRI y emigra a Movimiento Ciudadano

El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi oficializó su renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para emigrar a las filas del partido Movimiento Ciudadano (MC), con lo que deja de ser el coordinador del Grupo Parlamentario e integrante de la Junta de Coordinación Política, al convertirse en diputado sin partido.

Tras 26 años de militancia, el legislador representante del sector obrero, específicamente de la CTM, confirmó en una breve entrevista que por “cuestiones generacionales” decide renunciar al PRI y aventurarse en un nuevo proyecto político, sin mayores expectativas que trabajar por el bien del país. Se va junto con su suplente Cruz Fragoso.

“Valoramos tomar el riesgo, es una decisión personal netamente para aventurarnos en un nuevo proyecto; estoy muy agradecido con el PRI que me dio todas las oportunidades”, añadió el legislador que fue el único priísta que logró la reelección por el III Distrito por el principio de mayoría relativa.

Ramírez Konishi aceptó que el proyecto consiste en afiliarse a Movimiento Ciudadano “donde está en marcha una política generacional, esperemos que seamos bien recibidos; respeto mucho al partido que me ha dado todas las oportunidad, me siento honrado y me quedo con buenos amigos, funcionarios y personajes de diversa índole”.

“En el PRI tengo compañeros y amigos, hemos trabajado juntos, esto es un tema de estrategia generacional, hay que asumir el riesgo porque ese es el punto para los grandes éxitos; los tiempos actuales ameritan decisiones fuertes, el país está cambiando y quiero correr el riesgo de construir esa oferta política para toda la ciudadanía”.

El diputado Mauricio Ramírez señaló que no está decepcionado del PRI, “es un partido fuerte, sólido que le ha aportado mucho a la democracia, al estado de derecho pero hay momentos en los que se deben asumir posturas de riesgo y buscar las rutas para ampliar la oferta política a toda la ciudadanía”.