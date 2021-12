“Que le vaya bien a Konishi”, le desean dirigentes priístas

“Que le vaya bien al diputado Mauricio Ramírez Konishi en su nuevo partido, pero es un hecho que los priístas que votaron por él para la reelección como diputado local estarán decepcionados; finalmente, su renuncia como militante del PRI es una decisión personal, respetable pero lamentable aunque el partido siempre se levanta de cualquier adversidad”.

La secretaria general del PRI diputada Yolanda Cepeda Echavarría y el ex secretario de Organización Edmundo Torrescano Medina, coincidieron en que será en los próximos días cuando se tome la decisión de quién será el nuevo coordinador o coordinadora del Grupo Parlamentario tricolor en el Congreso del Estado.

La legisladora dijo que es respetuosa de la decisión de su ex compañero y coordinador, “somos los que somos y estamos los que estamos, en el partido hay guerreros y lamento que sucedan estas cosas pero siempre hemos sido los priístas como el Ave Fénix, nos levantamos de las peores caídas y adversidades”.

Abundó que el PRI tiene una estructura sólida y fuerte y puertas abiertas incluso para los arrepentidos que están egresando tras haber participado en las pasadas elecciones con otros proyectos; “Mauricio Ramírez debe tener razones muy personales para irse a otro partido y es lamentable para los priístas que votaron por él”.

Por su parte el ex secretario de Organización del partido diputado Edmundo Torrescano, señaló que se trató de una decisión personal que dejará a muchos votantes priístas decepcionados y lastimados, por apoyar un proyecto que mañana cambia de ideología y principios, “pero en el PRI trabajamos en base a realidades y construimos el proyecto ante el escenario que se viene”.

“En el PRI hay puertas giratorias, entran y salen los militantes, aquí lo que se privilegia es la lealtad; siempre afecta que una persona se salga pero contamos con muchos más para avanzar. Es una decisión personal lamentable, tendrá sus razones, no la comparto pero la respeto, aunque es un agravio para los priístas que votaron por él en su calidad de priístas”.

Puntualizó que “las instituciones no son las personas, no se va la CTM del PRI; lo del tema generacional no lo comparto, porque aquí habemos militantes de varias generaciones, es decir, a todos se les da oportunidad por igual”.