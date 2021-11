PRI apoyará aumento a las tarifas de agua si se cobra a los grandes morosos

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado diputado Mauricio Ramírez Konishi no descartó la posibilidad de apoyar un incremento en las tarifas del agua como lo propone el INTERAPAS, siempre y cuando sea eficiente en el cobro, recupere un 40 por ciento de a cartera vencida y su servicio sea eficiente.

Dijo que hay diversos tipos de deudores, domiciliarios, industriales, comerciales y “queremos llegar a un acuerdo en conjunto, estamos dispuestos a apoyar un incremento pero también a comprometer al organismo a que cobre a los grandes deudores, si quiere un 6.9 de aumento que sea mas eficiente en el gasto en esa proporción y recupere al menos un 40 por ciento de cartera vencida para que se coloque en condiciones más óptimas”.

Ramírez Konishi señaló que “hay grandes problemas porque la red de agua no está sectorizada, no se puede controlar por zonas, áreas o presiones de agua, es un tema técnico que necesita inversión, se requiere que el servicio sea monitoreado, en Matehuala su organismo está despolitizado, cobra, invierte, y es el mejor del estado”.

Puntualizó que el aumento pretendido no es suficiente para sanear los problemas financieros del Interapas, pero tampoco se le puede cargar toda la responsabilidad a la ciudadanía; “tenemos que analizar esa fotografía del incremento a la tarifa, pero también la fotografía de quién no paga, y quien no paga es un tema mucho más complejo en este momento; quiénes son los deudores, de qué tipo"

