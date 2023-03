Reconoce PAN municipal a funcionarias panistas

“Con su ejemplo empoderan a más mujeres para ocupar cargos de decisión, ustedes nos ponen el ejemplo desde la función pública”, dijo la Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en San Luis Potosí, Cristina Govea Soler, tras entregar reconocimientos a mujeres que abrieron y siguen abriendo brecha en la participación política.

Lo anterior, en el marco del Día de la Mujer que calificó como día histórico para el panismo potosino, “porque celebramos que el PAN tiene, ha tenido y tendrá mujeres líderes trabajando por su ciudad”.

Cortesía | PAN

Govea Salazar remarcó que el evento tuvo como objetivo distinguir a mujeres destacadas, y agregó que no se debe de dejar pasar por alto la realidad que vive México, sumido en una crisis de violencia contra las mujeres.

“No olvidemos que al menos diez mujeres pierden la vida diariamente en nuestro país, juntas trabajemos desde nuestra trinchera, para lograr sentirnos en paz y no valientes cuando salimos a la calle”, mencionó.

En el evento, la dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, destacó tres agradecimientos, el primero para la familia que acompaña e impulsa a las mujeres que participan en política, cuyo respaldo resulta inspirador para que se trabaje con honestidad, entrega, con ética y valores.

Cortesía | PAN

El segundo, a la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, quién con apertura ha sumado a más mujeres líderes, que, si bien no militan en el blanquiazul, son activistas de la sociedad civil.

Dijo, que esto fortalece al PAN, por su apertura y lo consolida como el partido de las oportunidades reales para las mujeres; con base en ello, el tercer agradecimiento fue para el partido, quien dijo, fue el principal impulsor de instituciones, políticas públicas y programas para empoderar a las mujeres lo cual es un sello de sus Gobiernos.

Las galardonadas en el PAN Municipal en el marco del Día Internacional de la Mujer, fueron: Guillermina Anaya Verastegui, Ex Presidenta del Sistema DIF Estatal; Beatriz Grande López, Ex Directora del IMES; Beatriz Eugenia García Reyes, Ex Diputada Federal; Ma. Del Refugio García Reyes, Ex Regidora; Lucía Dibildox Torres, Ex Regidora; Aranza Puente, Diputada Local; Ángeles Rodríguez, Ex Diputada Federal; Gaby Nales, Ex Presidenta de Sistema DIF Municipal; Elodia Gutiérrez, Ex Diputada Federal y actualmente regidora; Leticia Díaz de León, Ex Diputada Federal; Gloria María Rosillo Izquierdo, Ex Regidora; Margarita Espinosa Díaz de León, Ex Diputada Local, Silvia De Gante, ex Diputada Federal; las ex regidoras Claudia Galina y Romana Campos; las actuales ediles Daniela Cid y Maru Castro y Verónica Rodríguez Hernández, Presidenta Estatal del PAN.