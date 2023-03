Liderazgos fuertes en empresas, sinónimo de estabilidad laboral: CROM

Si se tienen liderazgos sólidos en las empresas, los trabajadores cuentan con apoyo seguro y ellas con estabilidad laboral, sinónimo de producción, equilibrio y contrapeso, lo que genera mayor confianza del gobierno en la inversión y en las cámaras industriales, por ello es importante la capacitación constante de las dirigencias sindicales para hacer frente a los nuevos retos y cambios que traen consigo las constantes reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre otros temas.

Así lo comentó el dirigente estatal de la Federación Estatal de Agrupaciones Obreras y Campesinas de San Luis Potosí (CROM), Cesar Arturo Lara Rocha durante el inicio de los trabajos del 36 Seminario de Modernización y Actualización Sindical, que se lleva a cabo del 8 al 12 de marzo, encuentro de más de 120 secretarios Generales donde prevalece el liderazgo de las mujeres.

Lara Rocha destacó que la importancia que se ha demostrado, representa la capacitación de los líderes sindicales agremiados a la CROM, “llevar a cabo esta actividad nos ha ayudado mucho porque nos permite además de fortalecer liderazgos, sacar adelante y sin mayor problema temas importantes como la validación de los contratos colectivos de trabajo, la medición sobre el resultado de las pláticas que se dan durante los seminarios es precisamente el aprendizaje de los compañeros para manejar y sacar adelante esos temas”.

Celebró que de manera ininterrumpida la Central Obrera continúa realizando los seminarios que permiten además de la convivencia entre compañeros, que se capaciten, que aprendan y que aborden temas que en su día a día no hay oportunidad de ver.

“Si nuestros dirigentes no estuvieran preparados, capacitados y no supieran explicar a los compañeros la importancia de estos procesos, definitivamente no tendríamos los mismos resultados, además de que nos permiten redireccionar los temas en función de las necesidades del sector”, expresó.

Agregó que, en ese contexto, este año se dio un giro al contenido viendo un poco más que números o economía “de lo que también se tendrá una visión muy clara de lo que nos espera este año, el acercamiento con la autoridad, liderazgo, motivación que también son parte del trabajo que hay que desarrollar todos los días.

Como conferencistas en este encuentro destaca la participación del secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Néstor Garza Álvarez; el jefe de Bomberos de la empresa General Motors en San Luis Potosí Javier Cuevas; la economista regiomontana María Dolores Ortega Paredes y el Líder nacional de la Central Obrera CROM, Rodolfo González Guzmán, abordando temas de vital interés que reforzarán el conocimiento para la vida sindical en San Luis Potosí.