"Quiero trabajar como su gobernadora": Mónica Rangel

Rioverde, SLP.- “Yo no vengo a Rioverde a pedir su voto porque quiera ser gobernadora, quiero pedir su voto para que me den la oportunidad de trabajar como su gobernadora. Que quede claro, Mónica Rangel no viene por el cargo, viene por el encargo”, afirmó Mónica Rangel, candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí.

Al encabezar en este municipio un encuentro con las estructuras del partido, con los Coordinadores Operativos Territoriales, la doctora destacó que como gobernadora buscará trascender atendiendo a la gente.

“Tenemos que verificar que las cosas no solo se hagan, sino que se hagan bien; tenemos que hacer que los potosinos vivamos en un San Luis en paz, en un San Luis con familias felices”, les dijo.

“Y por eso es que los necesito conmigo, porque cono gobernadora necesitaré ciudadanos como ustedes que vigilen que se cumplan las acciones que benefician a la gente, que vigilen que para nuestro gobierno primero estarán los pobres, porque si no los ayudamos se mueren, y porque si no trabajamos por ellos San Luis se va a hundir”, puntualizó.

La abanderada de MORENA a la gubernatura precisó que su proyecto tiene visión de generaciones y no solo de seis años. “Ustedes deben dar continuidad al plan de trabajo y a la transformación del país. No podemos dejar caer a nuestro México ni podemos permitir que se caiga San Luis Potosí”.

Martínez pidió a los COTS que transmitan a los rioverdenses que como gobernadora luchará porque ninguna mujer sufra violencia política tal y como ella la ha sufrido, “porque ninguna mujer que aspire a ejercer su derecho a votar y a ser votada puede verse amenazada”. Y precisó: “las mujeres somos las mejores para gobernar porque somos las mejores administradoras”.

Monica Rangel agradeció a las y los voluntarios el que vayan casa por casa y con ello sean sus ojos y sus oídos para así poder conocer de primera mano las necesidades de cada familia, de cada sector, de cada localidad: “porque cuando ustedes van a tocar una puerta, los potosinos les cuentan sus carencias y necesidades y a su vez ustedes las comparten con nosotros”.

“Por eso es que les estoy agradecida de que sean parte de mi equipo y de que gracias a ustedes yo pueda llegar a todos los hogares de las familias de Rioverde”.

“Compártanle a todos los logros que ha tenido la cuarta transformación y lo que ha hecho nuestro presidente; denle a conocer a aquellos hombres y mujeres de esta noble tierra que vamos a representarlos, porque Morena no es un partido, es un movimiento que va sumando gente para poder hacer más grande la atención de la gente, y si cada día logramos atender a más personas, vamos transformando sus comunidades y a sus familias”, indicó.

Anunció que además de los 3 ejes principales de su gobierno que serán: apoyo a mujeres, empleos y seguridad, habrá un programa muy amplio para atender a las y los jóvenes: “tenemos que darles atención integral, tenemos que recuperarlos, pero antes tenemos que atacar el problema desde abajo porque cuando un joven se está preparando y estableces espacios para que pueda desahogar su energía, y si los consideramos y los tenemos en cuenta y además les aseguramos que saliendo de sus estudios ya tendrán un trabajo o la posibilidad de seguir estudiando, les estamos asegurando también un proyecto de vida”, sentenció.

Mónica Rangel precisó además que dado que los jóvenes viven y obtienen información de forma muy rápida, se está provoca dejar espacios vacíos que ellos buscan a veces llenar de forma equivocada, “y nosotros no podemos dejar que esos espacios se llenen con adiciones”. “Por eso es que trabajaremos para que esos espacios se llenen con deporte, arte y cultura”, resaltó.

Finalmente, la candidata de MORENA a la gubernatura, reitero que la denominada “Casa San Luis” se convertirá en una escuela de artes, danza y oficios, “para atender a las y los jóvenes del estado de San Luis Potosí”.

