Etnias entregan 'Bastón de Mando' a Mónica Rangel y la reconocen como gobernadora

Tamaletón, Tanchuitz, S.L.P.- En una inédita ceremonia en el Centro Ceremonial de Tamaletón, municipio de Tancanhuitz, la Doctora Mónica Liliana Rangel Martínez recibió de manos de los Gobernadores de las etnias Tenek y Náhuatl sus bastones de mando y la reconocieron como su Gobernadora. Más tarde, en Santa María Acapulco la etnia Xi'oi también entregó su bastón de mando a la candidata de Morena a Gobernadora del Estado de San Luis Potosí.

Nunca antes habían sido abiertas las puertas de este Centro Ceremonial a un candidato o candidata de ningún partido político a cargo público, por lo cual este hecho, celebrado este viernes 5 de marzo, revistió de especial importancia y mostró la confianza que las tres principales etnias potosinas tienen depositada en la Doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, así como por mejorar con ella sus condiciones de existencia.

La Doctora Rangel Martínez es muy conocida por los pueblos y comunidades indígenas de la Huasteca y de la Zona Media, debido a su intenso trabajo como médica al servicio de los Servicios de Salud en el Estado, desde hace 30 años cuando inició con su servicio social. La candidata a Gobernadora del Estado agradeció emocionada que ahora los pueblos y comunidades le abrieran las puertas de su principal Centro Ceremonial en Tamaletón.

"Pedí permiso de caminar por sus comunidades, de poderles escuchar y poderles ayudar", dijo en sus palabras de agradecimiento la candidata de Morena; y mencionó que los Gobernadores de los pueblos Náhuatl y Tének le dijeron que lo hacían siempre y cuando ayudara a su gente y a su cultura, con humildad y con responsabilidad. "Pero sobre todo --dijo-- sabiendo que llevas en tus manos la responsabilidad de cuidar a toda la gente y a las mujeres, así como conservar la sabiduría que se da en este Centro Ceremonial".

Manifestó que este momento es más que un reconocimiento a nuestras culturas, que lamentablemente han sido olvidadas y eso no lo va a permitir. "Con estos bastones abriré camino para las etnias y mujeres Tének y Náhuatl. Uno de los principales programas que voy a implementar es el de Mujeres Juntas, porque ninguna mujer puede estar sola, ninguna mujer puede estar pensando en tener miedo por no tener empleo o pensando en qué va a dar de comer a sus hijos o que no pueda trabajar, porque no tiene quién se los cuide".

Mencionó que Belem Ramón Pozos, representante de la medicina tradicional Náhutal, le dijo --al entregarle el bastón de mando-- que también leme diera sabiduría para tomar las mejores decisiones. "Nunca más una mujer va a volver a ser tocada, nunca más una mujer va a tener miedo, nunca más una mujer va a estar temerosa de alzar la voz. Ese es mi compromiso el día de hoy con nuestras mujeres de las culturas Tének y Náhuatl. Tenemos que estar juntas y juntas lo vamos a lograr", puntualizó la Doctora Rangel Martínez.

Asimismo, dijo que los líderes de estas comunidades le pidieron no olvidarse de sus municipios y afirmó que "serán prioridad para mi gobierno". Enseguida se comprometió a integrar un gabinete de trabajo con los mejores hombres y mujeres. Ellas y ellos, agregó, tendrán sólo dos acciones que hacer: escuchar y trabajar.

"Menos palabras y más acciones. Eso es lo que tiene que hacer el equipo de trabajo que me acompañe. Trabajar escuchando las soluciones que ustedes tienen. Quien quiera gobernar y no sepa los problemas que ya existe, está perdido. Quien quiera gobernar un Estado y no sepa toda la riqueza y sabiduría que guardan nuestras culturas, está perdido", expresó.

Luego la candidata de Morena a Gobernadora de San Luis Potosí recordó que ella se hizo y se formó en la Huasteca Potosina. "No me dan miedo los 52 grados que a veces tenemos. No me da miedo caminar las comunidades. No me da miedo enlodarme. Porque así me formé y por eso soy lo que hoy soy: una gran mujer que se ha hecho en la cultura del esfuerzo, acompañada por las culturas Tének y Náhuatl que me han acompañado en mi formación".

Al mismo tiempo, hizo el compromiso de escuchar a los pueblos y a las comunidades para emprender las acciones y programas que requieran, así como solucionar sus problemas. "Ya los políticos hemos hablado mucho, los políticos nos dedicamos a dar grandes discursos. Pero damos pocas soluciones. Quién mejor que ustedes que viven aquí, que están aquí, que conocen su tierra, que conocen sus centros, para darnos esas soluciones. Lo vamos a hacer juntos y juntas".

Dijo que su compromiso es el de crear empleos, porque sin empleo no hay desarrollo, y expuso que en la Huasteca sólo 2 de cada 10 mujeres tienen un empleo formal. "Todas las demás trabajan y no tienen seguridad social; y todos los días están pensando en qué darles de comer a sus hijos. Eso se acabó. Las mujeres estarán juntas y de que se puede se puede. Vamos a ponernos a trabajar con las mujeres y vamos a sacar adelante el Estado, porque somos las mujeres quienes estiramos el gasto, educamos a los hijos, preparamos la comida y todavía los cuidamos cuando se enferman", puntualizó.

Y enfatizó por último: "Así que prepárense, porque es momento de las mujeres. El único compromiso que hago hoy es respetarlos, porque es lo único que se hacer, respetar a todos aquellos que guardan gran sabiduría y caminar con ustedes y no venir a prometer, venir a trabajar".

La candidata de Morena a Gobernadora del Estado estuvo acompañada en este Centro Ceremonial de Tamaletón por Benigno Robles Reyes, representante legal del mismo Centro; por Esteban Enríquez Román, representante de los voladores de Tamaletón; por Juliana Román Pérez, presidente del Centro de Administración; por Miguel Hipolito Ramos, Gobernador Pluriétnico Indígena del Estado; por Belem Ramón Pozos, representante de la medicina tradicional Náhutal; y por Gerardo Pérez representante de la medicina tradicional Náhuatl.

De aquí, la Doctora Mónica Liliana Rangel Martínez se trasladó al Centro Ceremonial de Santa María Acapulco, perteneciente a la etnia Xi'oi, en donde también le fue entregado el bastón de mando de esta cultura.

"YA SIENTEN MIEDO A PERDER PRIVILEGIOS Y A PERDER EL PODER"

Tamazunchale, S.L.P.- Al iniciar su campaña electoral la Doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, candidata de Morena a Gobernadora de San Luis Potosí, afirmó que establecerá una administración austera y sin corrupción. "Por eso estoy aquí en Tamazunchale y ya se siente el miedo a perder los privilegios, el miedo a perder el poder, el miedo al cambio", puntualizó en su intervención ante ciudadanos y ciudadanas en este municipio, en donde hace 30 años inició su carrera profesional como médica al servicio de pueblos y de comunidades.

"Regreso a casa. No había ningún otro lugar a donde pudiera ir que no fuera aquí. Estoy aquí porque se siente el miedo a perder los privilegios, el miedo a perder el poder, el miedo al cambio. Estoy aquí porque a mi nadie me compra, porque Mónica no se vende, porque Mónica tiene cara y rostro, para venir a decirles que voy a ser trabajar como su gobernadora. Voy a tener un gobierno austero y eso duele. Hay temor a perder privilegios y eso duele. Vamos a dar prioridad a las mujeres y eso duele", expresó en el acto político al que acudieron importantes personajes de la Huasteca Sur.

Entre la ovación de la asistencia por su emotivo discurso, la candidata de Morena a Gobernadora de San Luis Potosí enfatizó: "A mí me duele que sólo 2 de cada 10 mujeres tengan un empleo formal, que sólo 2 de cada 10 mujeres tengan la certeza de poderle dar de comer a sus hijos. Me duele que todavía necesitamos dar progreso y empleo a Tamazunchale y a la Huasteca Sur".

En otro momento de su intervención se refirió al embate de los grupos criminales y a la violencia que azota a San Luis Potosí y afirmó que sin miedo y con mano firme confrontará a la delincuencia y a la inseguridad, así como a quienes quieren entregar el Estado a las manos equivocadas. "No lo voy a permitir y ustedes me van a ayudar con su voto. Vamos a caminar de la mano de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Si nos ponemos de acuerdo Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Gobiernos Municipales vamos a hacer las cosas diferentes", expuso.

Al mismo tiempo, indicó que ella comenzó a trabajar desde el primer minutos de este viernes 5 de marzo, con rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí y para poder hacer posible la transformación que impulsan el Presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. "Así soy, soy mujer de trabajo, ustedes me conocen y voy a seguir trabajando por ustedes y eso duele", dijo y añadió que nadie se puede parar frente a la ciudadanía a decirles lo mismo, porque, en cambio, ella conoce, quiere y ha caminado con la población de Tamazunchale y ha hecho todo en la vida para que vivan mejor. "No nos van a distraer", subrayó.

Enseguida expuso los tres pilares fundamentales en donde estará sustentado su Gobierno. Éste comenzará por mejorar las condiciones de existencia de las mujeres, con un programa que ha llamado precisamente Mujeres Juntas. "No vamos a permitir violencia contra la mujer", puntualizó y dijo que ella es víctima de violencia por su condición de mujer, a pesar de ser una mujer limpia y de trabajo, que ama a su Estado.

Otro de los pilares de su programa de Gobierno será el empleo. "Tenemos que seguir protegiendo los buenos empleos y buscar inversión pública y privada, con buenos empresarios, que den salario digno e igualitario", dijo. El tercer pilar de su administración será el de combatir a la delincuencia y garantizar seguridad a la vida y al patrimonio de las personas. "Sobre todo nos duele ver gente tirada en las calles porque las matan, porque nos piden dinero para poder trabajar. Eso se acabó. Vamos a recuperar nuestras calles y parques y vamos a recuperar la tranquilidad que merecemos para nuestras familias. El ruido no nos importa", sentenció.

Asimismo, adelantó que su gabinete de Gobierno estará integrado por los mejores hombres y mujeres de San Luis Potosí. Ellos y ellas estarán escuchando y trabajando a diario y de la mano de la ciudadanía, dijo y agregó enseguida: "No se distraigan no hagan caso es ruido nos quieren distraer. Vamos a trabajar y vamos a caminar con nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él es la llave para el progreso. La gente que grita no tiene la llave para poder progresar".

En este momento hizo el compromiso de impulsar proyectos para impulsar a Tamazunchale y a la Huasteca Sur hacia mejores niveles de bienestar. "Vamos a hacer todo lo necesario para Tamazunchale para que bajen proyectos, porque eso es lo que yo sé hacer, trabajar, gestionar, tocar puertas para ustedes"dijo. Se refirió a las necesidades de atención hospitalaria en esta zona del Estado y adelantó que será ampliado el hospital en donde los habitantes son atendidos, a fin de que no tengan más que desplazarse hasta Ciudad Valles. "Sé lo que necesitan, porque si de algo sé es de salud y lo vamos hacer para que tengan atención aquí, que es donde lo merecen y ese es mi compromiso con Tamazunchale", sostuvo.

Al término de su discurso, la Doctora Mónica Liliana Rangel Martínez enfatizó ante la ovación de las personas que acudieron a su encuentro: "Tamazunchale es mi casa. Mi hija nació aquí y honro a mi hija, honro el ser madre. Y no quiero que ninguna mujer esté sufriendo o pendiente de que su hija salga a la calle y no vaya a regresar a casa. Eso se acabó, de frente a la delincuencia, de frente a la inseguridad, con mejores y buenos empleos, buenas inversiones, vamos a lograr que realmente la Cuarta Transformación llegue a San Luis Potosí, porque el verdadero cambio sólo está en Morena".