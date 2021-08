Puestos de revistas sí abrirán este día; no hay indicaciones contrarias

A mas de 50 años de dedicarse a la venta de periódicos y revistas en la calle Hidalgo en el centro de la Ciudad, el señor Miguel dijo que no se había vivido antes una situación similar en que el sector comercio incluyendo al suyo, se vieran obligados a disminuir sus tiempos de venta, como hora les obliga la pandemia por Covid-19.

Y es que, con la entrada en vigor de las medidas sanitarias para prevenir el incremento de contagios, los módulos de ventas han disminuido el horario de ventas, de las 20:00 a las 17:00 horas, y al igual que otros establecimientos también implementan sus medidas de cuidado.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Don Miguel, comentó que ante la posibilidad de que San Luis Potosí entre a semáforo naranja por el incremento en el número de contagios, no han recibido indicaciones por parte del ayuntamiento para limitar aun mas el horario de ventas, o para que no se instalen algún día de la semana.

"No no han venido, nada mas con los comercios, nosotros seguimos trabajando normal en semáforo rojo, nada mas que hay poca gente, mucha gente no viene porque hay mucha locales cerrados, entonces a que vienen, nosotros vemos que en lugar de ir para abajo los contagios, van para arriba, ojala que nos dejen trabajar, para seguir vendiendo".





La señora María Cristina Palomo Martínez, dijo también que su sector no han recibido indicaciones algunas por parte del ayuntamiento en ninguna ocasión, que esperan seguir vendiendo sus revistas y periódicos, y que si les restringen aún más los tiempos de venta, que se les apoye de alguna manera para subsanar las pérdidas por la poca afluencia por el semáforo rojo.

"Qué se puede decir de regresar al semáforo rojo, estamos a nada, si regresamos nosotros seguimos trabajando, si nos baja la venta pero tenemos que seguir, si nos quitan pues ojala que entonces entonces nos ayuden, ahorita con menos tiempo, pero seguimos vendiendo todos los días".

