Acuerdan tianguistas incrementar medidas preventivas

Soledad de Graciano Sánchez.- El gobierno municipal de Soledad acordó con comerciantes de tianguis, implementar medidas restrictivas y aumentar las preventivas para disminuir riesgos por contagio de Covid-19.

Entre las que destacan que ingrese una o máximo dos personas por familia para hacer compras y se invita a que no ingresen niños ni adultos mayores, lo anterior también aplicará para los comerciantes establecidos e informales.

Local Se debe sensibilizar a la sociedad para evitar más contagios: Clúster Médico

Este martes se realizó una reunión en el Auditorio Municipal, en donde estuvo presente el titular de la dirección de Comercio, Javier Rodríguez Contreras, con más de 25 líderes de comerciantes en Soledad, e donde se ofreció información sobre la nueva ola de contagio y el papel fundamental que tienen éstos para prevenir contagios de la enfermedad.

Por lo anterior, los comerciantes acordaron respetar las instrucciones giradas a nivel federal y estatal e indicaron que acatarán las recomendaciones, pues saben de la importancia de ver por la salud de los clientes y con ello evitar otro cambio de semáforo sanitario, que de lo contrario afectaría a su economía.

Se precisó la importancia de incrementar las medidas de prevención en los tianguis y negocios en general, entre las que destaca que sólo se permitirá el ingreso a una o máximo dos personas para comprar la despensa para sus familias.

Por último, el funcionario municipal invitó a los ciudadanos que acudan a los tianguis, no acudir en familia a realizar las compras; no hacerse acompañar de niños ni adultos mayores, ya que son los más vulnerables al virus; a que no existan aglomeraciones, ni en los puestos, mantener una sana distancia entre cada persona; acudir con cubreboca y hacer caso de las indicaciones y recomendaciones de las autoridades.

No te puedes perder más temas de El Sol de San Luis ↓↓↓