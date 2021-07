Propuesta de "zona de vacunados" tendrá sustento legal: Canirac

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de San Luis Potosí, prepara ya una propuesta con sustento legal para establecer una zona de vacunados contra el Covid-19 en los restaurantes locales.

De acuerdo con el presidente de este organismo, Eduardo Kasis Chevaile, han solicitado asesoría con el abogado de la Canirac, para que la propuesta esté sustentada en la Ley de Salud y así puedan presentarla lo más pronto posible a las autoridades correspondientes; la finalidad es brindar un beneficio extra a las personas que ya fueron vacunadas y a su vez incentivar la economía.

“Cuando se habla de abogados no es para litigar, sino para que la gente entienda lo que sustenta la Ley de Salud y cuáles son las obligaciones, porque si nos dijeran que sí, debemos cumplir con lo establecido y ver cuánto nos va a costar habilitar un área de este tipo”, expresó.

Manifestó que, si bien, esta propuesta no debe ser considerada como un acto discriminatorio, por lo que también buscarán que sea permeada a otros sectores; por ejemplo, en los cines, donde el aforo también es limitado, se podría tener una sala especial exclusiva para gente vacunada, la cual permitiría tener una mayor capacidad de personas.

En ese sentido, consideró que el restringir menos las actividades a los ya vacunados, podría motivar a otras personas a que también decidan vacunarse, pues recibirían beneficios adicionales.

“Con esto incentivas a que la gente se vacune; te dicen que después de vacunarte vas a hacer exactamente lo mismo, pues entonces ¿dónde está el beneficio? Si al vacunarme me dices que me vas a abrir espacio a lo que me apasionaba, pues yo sería el primero en registrarme”, agregó.

Finalmente dijo que una vez que presenten el documento formal a la Secretaría de Salud y la COEPRIS, sostendrán una reunión cordial con las autoridades para conocer la contrapropuesta que pudieran generar, y las condiciones bajo las cuales de aplicará.

