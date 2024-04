Primo Dothé, detrás de las marchas de Telesecundaria

Los maestros de telesecundaria que se mantienen en paro y no se acerquen a su representación sindical para que los asesore, corren el riesgo de ser cesados, al acumular varios días consecutivos sin laborar injustificadamente.

Cabe hacer mención que, desde hace más de una semana hubo una convocatoria de personas externas al sector educativo, se acusa específicamente al senador Primo Dothé Mata, de traer este movimiento que esta afectando al estado de San Luis Potosí.

Se asegura que estaría influenciando a algunos maestros de Telesecundaria con una causa justa que es el reclamo de 6 horas que no se les han concedido y que tienen demandas desde el año 2013.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

El secretario de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) Juan Carlos Torres Cedillo, advirtió que, “ha avanzado el proceso y ya tienen en firme el laudo; sin embargo, el proceso administrativo no ha terminado y es prematuro que tomen alguna medida como invitar a los compañeros a un paro, sobre todo perjudicando a los alumnos porque aún no podemos dar una respuesta”.

Condenó que, se esté utilizando al sector educativo para presionar a los juzgados para que el proceso administrativo y judicial se de en tiempos que no están considerados “y esto es lo que reprobamos, por otro lado, reconocemos la causa, es justa, pero ellos no tienen representatividad oficial, no se han acercado a la parte oficial”.

Por su parte el titular de la SEGE, asegura que está trabajando con la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pues ya tuvieron un acercamiento con los sindicalizados que abanderan esta propuesta, “sobre todo de representarlos para que en cuestiones jurídicas no se perjudique a los compañeros por no estar en clases, porque al cuarto día, se tiene que levantar un acta de abandono del empleo, sino se presentan sobre todo sin una justificación y este pudiera ser el caso, pero aceptamos la intervención del sindicato para llegar a los mejores acuerdos”.

Actualmente son el 25 por ciento de mil 112 telesecundarias de todo el estado, que se ubican principalmente en la huasteca las que decidieron ir al paro en protesta por estos reclamos que tienen contra los gobiernos estatal y federal y “quien no se cerque a través de la organización sindical, corre el riesgo de ser cesado por no laborar”, amenazó el funcionario estatal.