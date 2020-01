Presentan segunda denuncia contra ex diputada

Este jueves fue presentada una segunda denuncia penal en contra de la ex diputada Dulcelina Sánchez de Lira, acusada de falsificar firmas para justificar un supuesto apoyo social.

El ciudadano Víctor Guillermo Pérez Grimaldo, denunció que su identidad fue usurpada para justificar 34 mil 191 pesos; de acuerdo a los documentos presentados, en el mes de noviembre la ex diputada del PRD presentó una solicitud a la Junta de Coordinación Política para que se le autorizara la entrega de apoyo económico al señor Víctor Pérez, quien supuestamente le hizo una solicitud por escrito para pedirle apoyo para la adquisición de un carro para tacos.

El 7 de diciembre, la ex diputada presentó una supuesta carta de agradecimiento firmada también bajo el nombre del señor Víctor Pérez; el denunciante manifestó que él nunca acudió a solicitar apoyo a la ex diputada, y menos para un puesto de tacos, ya que él se dedica a otra actividad, “no la conozco, en ningún momento he solicitado ningún apoyo”.

Manifestó que la firma que aparece en los documentos no coincide con la suya, y atribuyó el robo de identidad a la facilidad con que se pueden obtener en internet, fue gracias a ese mismo medio que supo que su nombre estaba implicado, pues sus hijas lo encontraron en una de las denuncias hechas por la organización Ciudadanos Observando, por lo que se puso en contacto y al verificar la información decidió proceder legalmente.

La denuncia es también en contra de la empresa Ariest, que es la supuesta proveedora del carro de tacos, y que además ha sido identificada con otra compra fantasma en el Interapas.

Cabe recordar que la ex diputada fue vinculada a proceso por una denuncia previa también por falsificación de firmas, sin embargo tenía la posibilidad de hacer la devolución del recurso involucrado, situación que ya no aplicaría con esta segunda querella.

“Quiero agradecerles y manifestar bajo protesta de decir la verdad que el apoyo del carro de acero inoxidable para la venta de tacos lo recibí a entera satisfacción, con nada se paga tal generosidad, en fechas próximas le estaré informado el lugar donde me instalaré para que nos honren con su presencia”.

