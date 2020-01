Exigen seguridad y alumbrado en calle Iturbide

La falta de presencia policiaca y de alumbrado público, han propiciado el vandalismo en la calle Iturbide, desde la avenida Reforma hasta la Plaza del Carmen, denunció Martha Delgadillo Pérez, quien tiene un negocio sobre dicha vialidad.

Este jueves por la mañana, la comerciante se encontró que alguien incendió basura afuera de su establecimiento el miércoles por la noche; explicó que los comerciantes tienen la instrucción del Ayuntamiento de dejar su basura afuera de los negocios por la noche, y así lo hizo este miércoles, pero en lugar de ser recogidos por la autoridad, los desechos fueron incendiados.

Mencionó que el medidor de energía eléctrica casi es alcanzado por las llamas, además de había un tubo de agua potable que bien pudo ser de gas sin que le importara a los vándalos que incendiaron la basura; recordó que el Centro Histórico está dividido en cuadrantes y en cada uno hay un grupo de Whatsapp para que los comerciantes y denuncien cualquier incidente, pero al parecer esta estrategia no funciona.

Lo anterior no solamente porque hay calles en las que no hay patrullaje, sino también porque cuando se realiza un reporte en el grupo, no hay respuesta, “dicen que dan vueltas y mandan fotos en la noche pero cuando pasa algo no los encontramos”, pues indicó que tanto este incidente como uno anterior, no han sido atendidos por la Policía Municipal.

Manifestó que además, en el tramo que va de Díaz de León hacia la Plaza del Carmen, ninguna lámpara de alumbrado público funciona, y en ocasiones también están apagadas las de Díaz de León entre Carranza y el jardín de San Francisco, “a las 7, 8 de la tarde es un miedo salir a las calles porque es una boca de lobo; si las calles están a oscuras se presta a la delincuencia, a que roben, a que vandalicen”, pues muchas de las fachadas son grafiteadas constantemente.

La comerciante indicó que debido a esta situación, las personas han tenido que optar por colocar cámaras de vigilancia y algunos también han instalado lámparas afuera de sus negocios, “estamos gastando en lo que el Ayuntamiento debería estar haciendo, para qué estamos pagando, para qué están nuestros impuestos, pago diario 60 u 80 pesos de parquímetro, qué están haciendo ellos”.