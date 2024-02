Potosinos salen a marchar a favor de la democracia

Por dignidad, quienes hoy están en el poder no deberían atacar la democracia, pues gracias a ella es que hoy se encuentran en el cargo, sostuvo Alberto Narváez Arochi, presidente de la asociación Potosinos con Valor.

Nuevamente cientos de potosinos atendieron el llamado y salieron a marchar por la democracia, con especial énfasis en que el grupo en el poder "saque las manos del proceso electoral".

Con consignas como "democracia sí, dictadura no", "somos libres no acarreados", "basta de presiones a las instituciones", "el INE no se toca", marcharon por la Calzada de Guadalupe hasta llegar a la Plaza de Fundadores, en donde está por pronunciarse un discurso.