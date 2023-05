Potosinos marcharon en defensa de la SCJN; piden cese a los ataques de AMLO

Con más de mil participantes, la Asociación Potosinos con Valor, el Frente Cívico Nacional Capítulo San Luis y ciudadanos realizaron este domingo una marcha a lo largo de la Calzada de Guadalupe hasta llegar a la plaza Los Fundadores, en el Centro Histórico de la Capital, para demostrar su apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y pedir un cese de las afrentas y ataques de los que ha sido objeto este máximo tribunal desde la Presidencia de la República.

Esto luego de los señalamientos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien arremetió también contra la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, al acusarla por “avalar la corrupción y el conflicto de intereses” dentro del Tercer Poder de la Unión.

Con consignas de "Viva Norma Piña", y "No queremos un dictador, como López Obrador", los reclamos se hicieron evidentes; las y los manifestantes demandaron parar estos reclamos en contra de la SCJN y a su vez apuntaron que estas acciones revelan una falta de respeto a su investidura como mandatario, al arremeter y vituperar en contra la primer presidenta de este tribunal.

Aunado a esto señalaron que México no tiene por qué dividirse entre reclamos y señalamientos, sino unirse para sacar el país adelante.

"Queremos fortalecer y acompañar particularmente a la Presidenta del SCJN, que ha sido lastimosamente atacada, pedirle a la autoridad que no solamente respete, sino que proteja a los integrantes de esta corte, a los 11 ministros, como es la obligación", así lo mencionó Alberto Narváez Arochi, presidente de Potosinos con Valor.

Aunado a ello señaló que, esta marcha es un despertar cívico, particularmente de sectores que no se involucraban, un ejemplo de cómo han aprendido a ejercer su derecho al llamado a la tranquilidad y protección del tercer poder de la Unión.

"Nuestra educación cívica está muy lastimada, y eso da a cualquier lugar entrada a la división, hoy hablamos de la violencia que se ejerce contra una mujer que representa a uno de los poderes más importantes del país, Norma Piña, y eso no puede seguir así, entendemos que desde nuestras diferentes posturas e ideologías, la perspectiva de esta situación puede ser diferente para muchos, pero una cosa es clara, no queremos un gobierno que divida, queremos uno que una, que no haga llamados a la violencia y a la separación", dijo.

Por su parte, Rafael Hernández Covarrubias representante del Frente Cívico Nacional señaló que esta movilización es para nombrar su apoyo a la ministra Piña Hernández.

"Que quede claro que la Suprema Corte no se toca, que la ley es la ley, que escuche el presidente de México que tenemos convicción y entusiasmo por luchar por la democracia, a través de la ciudadanía que tiene una gran conciencia, sociedad de mujeres y hombres libres que confían en el progreso de este país", señaló.

También apuntó que el ataque continuo a este poder, es la ejemplificación de cómo el mandatario nacional representa una amenaza a todo lo que construye un gobierno.

"Queremos que ya se vaya López Obrador, éste es el momento del poder ciudadano y de la democracia de México y con esta marcha reafirmamos los valores para garantizar paz a la población, en medio de una cantidad de acciones que lastiman al máximo Tribunal de Justicia del país", concluyó.

