Falta de interés y de información limitó participación en plebiscito sobre Pozos: experta

Falta de participación en mesas receptoras de opinión instaladas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para que la ciudadanía concurriera y expresara su opinión, afirmativa o negativa, sobre la solicitud que promueve otorgar la categoría de municipio a la delegación de Villa de Pozos, se debe a que la población no está acostumbrada a este tipo de ejercicios.

Así lo señaló la abogada y docente, especialista en derechos electorales, Sandra Cano Miranda, quién consideró que entre la población votante, la ciudadanía mayor de 18 años, en general, durante su formación académica no se le informa o se le habla de plebiscito ni de referendum.

"Ni en clase de civismo, se explica de su importancia ni tenemos ejemplos palpables de su incidencia. En general, podemos decir que la democracia mexicana es relativamente joven, por tanto, nos falta experiencia en estos ejercicios y no podemos dimensionar su importancia", refirió.

Cano Miranda también subrayó que la poca participación que se dio en este ejercicio ciudadano se debió a la poca difusión del tema y socialización de los pros y contras de que la delegación Villa de Pozos llegue a municipalizarse.

"Hubo poca difusión, el CEEPAC no tuvo recursos extraordinarios para darle la difusión que se requería, hubo spots publicitarios, pero eran demasiado breves y no hacían referencia al impacto de la participación de toda la ciudadanía del municipio, no hubo oportunidad de dimensionar lo que se necesitaba", dijo.

En este sentido, la especialista también señaló que las y los líderes de opinión política locales tampoco hicieron suficiente referencia al plebiscito y su trascendencia.

"Las y los actores políticos implicados se limitaron a difundir entre sus círculos cercanos sus propios intereses.No fue como hemos visto en otros ejercicios de este tipo en países como el Reino Unido y otras naciones europeas".

Por último la abogada remarcó que pese a esta participación tan escasa, este Plebiscito es un ejercicio sin precedentes en San Luis Potosí, por lo que remarcó que es necesario que se lleven a cabo con mayor cotidianidad.

"Ojalá se hagan más ejercicios de este tipo, son costosos, pero en la medida en que la ciudadanía se familiarice con ellos y vea el efecto de su voto, podrán volverse más comunes. Incluso sería favorable que se consultaran temas de incidencia cercana, decisiones y acciones que incidan en su barrio o colonia, como los proyectos de modernización de infrastructura urbana, por ejemplo, que afectan directa y cercanamente a cierto sector y es quien debería tener la facultad de emitir su opinión de manera efectiva y clara.

Esto podría evitar plantones, marchas y otras muestras de inconformidad y malos entendidos porque no se sienten representados", aseguró.