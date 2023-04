El PAN le aplaude a la SCJN al declarar inconstitucional el traslado de la GN a la Sedena

El diputado del PAN Rubén Guajardo Barrera afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, refleja un freno a los excesos de poder y a los abusos contra la Constitución que debe ser protegida.

“En el Partido Acción Nacional siempre estuvimos en contra de que la Guardia Nacional pasara a ser parte de la SEDENA y por eso, ahora, aplaudimos a la SCJN porque es un sano contrapeso al poder federal, anulando la transferencia porque es una clara violación al artículo 21 constitucional”.

Dijo el legislador que en leyes secundarias hubo reformas a diversas leyes para asignar a las fuerzas armadas el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, que antes estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que en 2019 se hizo una reforma específica para esta corporación.

Guajardo Barrera manifestó que no se debe dejar de lado este concepto para que la GN fuera de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y una autoridad en materia de seguridad con esa característica, no puede estar su control operativo y administrativo a cargo de otra autoridad que su carácter no es civil.

“Por eso es inconstitucional el traslado y aplaudimos a la Suprema Corte que haya dado este gran paso ante los abusos del poder y un freno a este tipo de ataques constitucionales que afectan el estado de Derecho”, dijo.