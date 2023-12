¿Por qué cuidar el contenido audiovisual que consumen niñas, niños y adolescentes?

El mundo digital ofrece un sin número de contenidos y producciones audiovisuales que, deben consumirse con responsabilidad, para que las infancias y adolescencias no accedan a programas en donde se reproduzca estereotipos y violencias.

Así lo señaló Enrique Quintero Vega, licenciado en Ciencias de la Comunicación con estudios de cine y especialista en comunicación audiovisual y transmedia , quien brindó la charla “Contenidos en Medio de comunicación para niñas, niños y adolescentes “, por parte del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Hablamos se que estos espacios son un sitio grande de vulnerabilidad y que las niñas, niños y adolescentes pueden tener alcance a ello con tan solo un click o un control de televisión. Por lo que es necesario que los padres de familia investiguen qué contenidos consumen sus hijos”.

De igual modo el experto señaló que a partir del encierro que vivieron las familias mexicanas, ante la presencia de la COVID 19, los contenidos a través de las pantallas se convirtió en una manera de convivir y socializar, sin embargo también, se dio origen a espacios inseguros por el grado de violencia y vulnerabilidad que enfrenta este sector.

En este sentido recordó los avances de la televisión u contenido multimedia, y como este se ha ido desarrollando también ante las necesidades de consumo y no se basan en el lenguaje y las condiciones que viven los NNA, para intentar salvaguardar su visión de vida.

“Esto lo vemos en las series de televisión, lo que consumen los adolescentes, programas que no están pensados para su visión, que no promueve el pensamiento crítico, programas que se han convertido en solo un video para reproducir y ya pero que no aporta nada a ellos”.

También añadió que estos contenidos multimedia, necesitan atender la Salud mental de sus consumidores, porque se producen programas en donde no toman en cuenta el sentir de sus espectadores, en donde a través de lo que ven pueden sentirse agredidos, o afectados.

“Sabemos que hay programas donde hacen cualquier tipo de comentario que los adultos consideramos que son malas palabras, que son groserías y ahí la censura lo es todo, tenemos que dejar al alcance material analizado previamente por una psicóloga, que sean aptos para esta población y crear narrativas justas e inclusivas”.

Por último consideró que los medios, tienen un trabajo muy importante para crear contenido apto para NNA, en donde no se reproduzcan mensajes de odio, no se perpetúen violencias y sobretodo, no se normalicen agresiones.