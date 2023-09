Exceso del uso de dispositivos electrónicos puede afectar la salud: especialista

50 por ciento de niñas y niños entre 6 y 11 años de México, son usuarios de internet o de una computadora según la Unicef, y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, el porcentaje se encuentra entre el 80 y 94 que usan internet o una computadora.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reporta que acorde a datos obtenidos durante el 2022, se detectó que en la infancia de nuestro país creció el número de ellos que utiliza dispositivos celulares en un 79.2 por ciento, dato que es mucho mayor a lo que se contabilizaba hace tres años antes de la pandemia por Coronavirus.

A razón de la utilización de esta tecnología, se recomienda a padres y madres de familia moderar el uso de dispositivos electrónicos por parte de las y los menores de edad, debido a que el uso indiscriminado puede derivar en diversos problemas de salud, principalmente afectaciones visuales, mentales y orgánicas.

Roberto Hernández I El Sol de México

El abuso constante de los aparatos digitales y electrónicos puede perjudicar principalmente el tema visual, pues estar expuesto por varias horas ante una pantalla de celular, computadora o videojuego causa daños a los ojos, primordialmente la lubricación, lo que puede generar infecciones y otros males como disminución de agudeza visual temprana.

En tanto, el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir dificulta la conciliación del sueño y el descanso nocturno por la luz que emiten, dado que provoca una modificación en la producción de sustancias naturales de la glándula pineal, lo que actúa directamente sobre el sueño alterando el sistema nervioso central.

El uso continuo de audífonos con volumen alto, provoca una lesión o trauma acústico, lo cual acelera la pérdida de audición al afectar el oído interno y las células de la transmisión del sonido. Por ello, aconsejó escuchar en volumen moderado, y evitar tiempos prolongados de mucho ruido.





“Si ya existe un problema de audición se debe recurrir al otorrinolaringólogo o al audiólogo, para que realice una audiometría que permita conocer la capacidad auditiva y la calidad”, detalló Efraín Luna Barrios, jefe de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS.

A varias semanas del regreso a clases, sugirió que las niñas, niños y jóvenes que requieren para sus estudios tabletas, celulares inteligentes, laptops y todo tipo de dispositivos electrónicos, deben de usarlos correctamente porque si exceden su manejo podría afectar su salud visual, auditiva, mental y orgánica.

Bajo su experiencia, todos aquellos niños, niñas, jóvenes y personas adultas que pasan prácticamente todo el tiempo frente a una computadora, celular o cualquier dispositivo electrónico, no cumplen con el horario de sus alimentos, por lo que el cerebro no se concentra en el proceso digestivo y no genera la sensación de hambre, ni de satisfacción y por ello, recomendó a las madres y padres de familia que, ante cualquiera de estos cambios en sus hijas e hijos, acudan a valoración médica a la Unidad de Medicina Familiar, UMF, correspondiente.