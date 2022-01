Por el frío, producción del plátano disminuye y encarece su precio

Las bajas temperaturas que se han registrado en el país provocaron que la producción del plátano disminuyera en un 50 por ciento, esto se traduce en un encarecimiento en los precios de este; a la fecha un kilo de plátano macho se encuentra en no menos de $20 pesos.

Señaló lo anterior Susana Morales, empresaria y locataria del Centro de Abastos de San Luis Potosí, quien comentó que, en la misma medida en que baja la producción del plátano éste sube su precio para los comerciantes, sin embargo, para el consumidor final el aumento que perciben es mayor al 50 por ciento.

Explicó que, en su caso, el plátano que comercializan proviene desde Tapachula, Chiapas, ya que éste es el de mejor calidad y sabor, sin embargo, desde hace varias semanas se ha tenido poca oferta de este producto, por las cuestiones del clima, pero también porque la mayor parte del plátano está siendo exportado y sólo queda poco para vender dentro del mercado nacional; esto, aunado a que los proveedores no trabajaron durante los días festivos y eso provocó un desabasto.

“Bajó mucho la producción por el frío, hasta en un 50 por ciento, y eso repercute en los precios; también el que los proveedores no hayan trabajado los días festivos, como el 25 de diciembre y el 01 de enero, y con dos días que no cargues producto se vuelve una locura, de hecho, el pasado 02 de enero no había plátano en el mercado”, expresó.

Finalmente, dijo que esperan que para el mes de marzo o abril los precios del plátano vuelvan a disminuir, ya que es cuando comienza a haber un clima más cálido, lo cual favorece la producción.

