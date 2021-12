Invertir los ahorros es fundamental para mitigar la depreciación de nuestro dinero

Endeudarse con pagos a meses sin intereses, sumado a la inflación, disminuirá el poder adquisitivo y puede llevar a un endeudamiento desmedido

Ante la llegada del aguinaldo y de otros ahorros que reciben los trabajadores durante el mes de diciembre en el contexto de una inflación histórica en México, el Doctor en Ciencias Económicas, Daniel Mendoza Ghio, académico de la Universidad del Valle de México, advirtió que es muy importante que la población administre sus recursos y evite gastos innecesarios en Navidad, para poder hacer frente a la situación económica que se espera en enero.

El Dr. Mendoza, especialista en ciencias económicas del Campus Zapopan, recordó que tras el anuncio de la nueva variante del coronavirus ómicron, los mercados sufrieron un impacto brutal, una caída que no se había visto en los mercados desde hace años. En promedio las bolsas cayeron entre 2.5 y 2.8%.

Informó que la perspectiva de la economía mexicana es compleja, ya que México ha tenido un pobre crecimiento, solo ha cubierto el déficit que se tenían durante pandemia. Se espera que en el mes de diciembre la inflación en México cierre en 7.5% y si no se generan directrices y políticas económicas suficientes para mitigar esta situación inflacionaria, para finales de marzo del próximo año podría llegar al 8%. Contrastando dichos porcentajes con años anteriores, de acuerdo con el Banco de México, en enero del 2020 la inflación se colocaba en 3.7%, mientras que, en enero del 2021, ascendía a 3.54%.

La inflación se asocia al aumento generalizado de precios de la canasta básica, indicó el Dr. Mendoza. “El índice nacional de precios al consumidor del INEGI es muy puntual en su análisis y podemos ver que algunos productos han aumentado hasta el 40 y 50%. Por lo tanto, la inflación es un enemigo de la economía mexicana y los productos básicos están quedando fuera del alcance de los bolsillos mexicanos”, señaló.

Añadió que la cadena de producción e importación tiene un impacto en diversos productos y servicios que dependen de la importación. Como se sabe México pertenece a una economía globalizada en donde está sujeto a la cadena de producción de otros países; Estados Unidos y China son grandes socios comerciales de México, por lo tanto, la crisis económica y la de comercio relacionada con la crisis de contenedores provoca un impacto importante en el incremento de los productos de importación, explicó.

Toda vez que la producción mexicana no es suficiente para el consumo nacional de arroz y maíz, estos productos aumentarán su precio al ser de importación. “El arroz, ha incrementado 16.17% su costo y no podemos olvidar que tenemos escases de arroz” alertó. Otros productos alimenticios han tenido aumentos más importantes; de acuerdo con datos de la alianza nacional de pequeños comerciantes, el precio de la cebolla ha tenido un aumento del 59%, la papa del 40% y el jitomate de 33%, por mencionar algunos.

Estrategias para prevenir la cuesta

Ante dichas circunstancias, el especialista de UVM recomienda algunas estrategias para que las familias mexicanas se preparen para la siguiente cuesta de enero, “que sin temor a equivocarme va a ser de las más difíciles que vamos a enfrentar”, indicó.

Comprar lo indispensable y reducir la carga en gastos innecesarios.

No usar en este momento los meses sin intereses. El famoso “tarjetazo” de meses sin intereses es tentador, pero en este diciembre no es recomendable porque aún cuando no hay interés de por medio, sí hay pagos mensuales y con el aumento de la inflación se podría perder el poder adquisitivo y, en consecuencia, que al consumidor no le alcance para el pago de ese mes. Los intereses en por estos atrasos son los más elevados que existen.

Llevar un control muy preciso de sus erogaciones.

Realizar presupuestos y proyecciones para el siguiente año, tomando en cuenta los pronósticos de inflación, para saber cuánto dinero realmente se necesitarán para cubrir necesidades primarias.

Procurar invertir y ahorrar. En lo posible, respetar la famosa regla de ahorrar mínimo el 20% de los ingresos.

Respecto al último punto señaló que invertir en este tiempo de crisis, es la mejor forma de proteger el dinero.

“El dinero pierde valor si lo tenemos bajo el colchón o estancado en el banco, es decir, al menos hay que recuperar el porcentaje de la inflación”. Para quienes no tienen experiencia en cómo hacerlo, el Dr. Mendoza explicó que uno de los instrumentos más seguros y sencillos es invertir en Cetes, pues es el instrumento que menos riesgos de pérdida tiene y que va a poder llevar a tener una inversión neutra.

“Hay otro tipo de aplicaciones como las Fintech que permiten generar algún recurso extra. Para aquellas personas que quieren invertir en la bolsa de valores, hay aplicaciones que antes de invertir, a través de un simulador, enseñan cómo comprar acciones, cetes, fibras, sin embargo, tienen mayor riesgo, recomiendo no invertir en la bolsa de valores hasta que no se conozcan cómo es el movimiento, porque hay riesgo de perder su capital”, afirmó el académico.

Adicionalmente, consideró indispensable que las familias mexicanas busquen la manera de tener un segundo ingreso, dentro de las capacidades de cada una.