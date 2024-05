Incendio en La Peña, Matehuala con afectación preliminar de 950 hectáreas

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, realizó un recorrido en La Peña, Matehuala, en dónde desde el jueves se presentó un incendio, para corroborar el control del siniestro en la zona correspondiente a San Luis Potosí, con una afectación preliminar de 950 hectáreas consumidas por el fuego, para el cual anunció un plan integral de reforestación a largo plazo.

El Mandatario potosino agradeció y reconoció la labor de las y los 124 brigadistas, de quienes destacó su compromiso para defender y controlar el siniestro en la serranía de Matehuala, pues gracias a su esfuerzo y largas horas de trabajo se evitaron daños en seis mil hectáreas por el control del fuego en el frente norte.

Cortesía / Gobierno del Estado

Este incendio continúa con labores por parte de brigadistas, pues no se han logrado controlar las llamas por el lado de Nuevo León; se ha trabajado desde hace 10 días con recursos estatales, federales y municipales para sofocarlo, no obstante las y los brigadistas se encontraron con condiciones geográficas y del clima difíciles, que complicaron las labores de liquidación, aunque no representó un riesgo para las y los habitantes de poblaciones de Matehuala.

Ricardo Gallardo hizo un llamado a las y los potosinos para que extremen precauciones en la prevención de incendios forestales, pues las condiciones del suelo en áreas naturales propician a que se presenten incendios con mayor facilidad; así como a seguir las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), como: evitar prender fogatas, no arrojar colillas de cigarro o botellas de vidrio en carreteras, evitar realizar quema agrícola sin autorización, entre otras.