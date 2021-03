Poco, pero se reactivó económica del Centro Histórico en la última semana: NC

Aunque, poco, se reactivó la actividad económica en el Centro Histórico durante la última semana, indicó Amparo Rosillo Izquierdo, presidenta de la asociación Nuestro Centro, quien destacó que pese al cambio de semáforo epidemiológico, no se han relajado las medidas sanitarias.

La dirigente de comercio establecido en el primer cuadro de la ciudad, manifestó que se tuvo un ligero repunte en la actividad económica, sobre todo el pasado fin de semana, pues aunque aún no cambiaba el semáforo epidemiológico, fue "puente" y se pudo observar la presencia de turistas.

Explicó que el repunte en la actividad varía de acuerdo a los productos que ofrece cada establecimiento, pues debido a la situación económica ahora las personas razonan más sus compras, "son compras de cosas más básicas y más necesarias".

Y aunque hubo un avance en el semáforo de riesgo epidemiológico, señaló que no hubo cambios en los protocolos sanitarios de los establecimientos, "han bajado los contagios pero no podemos decir que ya se acabó (la epidemia), tenemos que seguir siendo muy exigentes en esto porque viene Semana Santa y la gente sale, se reúne; no podemos exponernos ni exponer a nadie".

En ese sentido, Rosillo Izquierdo indicó que a pesar de que sí se han tenido contagios de Covid-19 entre trabajadores de los comercios, han sido pocos, y que se han generado sobre todo en el ámbito personal, no en los negocios, ya que en ellos se cuenta con todas las medidas sanitarias y el flujo de clientes está limitado.

