PJF en SLP se suma al paro nacional; solo atenderán casos urgentes

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en San Luis Potosí, se sumaron al paro nacional este jueves, por lo que solamente se atenderán asuntos urgentes entre el 19 y 24 de octubre.

Este jueves por la mañana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores a nivel nacional luego de que la Cámara de Diputados aprobó la eliminación de 13 fideicomisos, con lo cual, a decir de los trabajadores se ven afectados sus derechos ya que esos recursos son utilizados para cubrir sus salarios y prestaciones, además de ayudar al buen funcionamiento del Poder Judicial con la creación de infraestructura.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al respecto, Jorge Omar Aguilar Aguirre, secretario general de la Sección 7 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, destacó que además de la afectación a los derechos de los trabajadores y a sus familias, esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y otros ordenamientos, “es una invasión de poderes que no es jurídicamente correcta”.

Aunado a ello, destacó que el Poder Judicial es el encargado de evitar los abusos de los otros dos poderes y los actos de autoridad que se emitan en contra de los gobernados, por lo que dijo esperar que la ciudadanía comprenda estas funciones y no se ponga en contra de la institución.

Explicó que aún está pendiente la discusión de la iniciativa en el Senado de la República, pero no es la última instancia para frenar la eliminación de los fideicomisos, pues aunque los legisladores federales de Morena señalaron que no podrían interponerse amparos ya que los jueces y magistrados serían “juez y parte”, hay recursos legales que pueden ser promovidos por terceros interesados, “que no propiamente van a generar que el tribunal esté en la postura de juez y parte”.

Por lo pronto, el paro de labores se prolongará hasta el 24 de octubre, cuando se discutirá el presupuesto, y mientras tanto solamente se van a recibir asuntos de naturaleza urgente, como cuestiones de salud o derechos de libertad.

Finalmente, indicó que hasta el momento, magistrados y jueces se han mantenido al margen de la movilización de los trabajadores.