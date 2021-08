Pide Nuestro Centro que no se cierre la economía con el semáforo rojo

Ante el inminente retroceso a semáforo epidemiológico color rojo en San Luis Potosí, la asociación Nuestro Centro pide a las autoridades buscar soluciones prácticas para controlar los contagios, pero sin que eso implique un cierre de la economía, pues eso sería devastador para el pequeño y mediano comercio.

En entrevista, la presidenta de la asociación, Amparo Rosillo Izquierdo, señaló que ya se encuentran en reuniones con las autoridades sanitarias, con el objetivo de poder encontrar mejores soluciones, pues, aunque como empresarios son consientes de que la salud es prioridad en estos momentos, tampoco pueden permitir que se siga lastimando la economía.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En ese sentido, lamentó que no hay piso parejo en la aplicación de las restricciones y medidas sanitarias, pues, mientras este domingo los negocios formales del Centro Histórico acataron la indicación de cerrar sus puertas ese día, otras zonas de la ciudad lucían abarrotadas de personas, como es el caso del Tianguis de las Vías y de otros comercios informales que se instalan en las calles sin respetar ningún protocolo.

“No es justo y no es viable que no haya piso parejo para todos, si tú restringes una zona y otra no pues no va a servir de nada, porque los contagios van a seguir. Por ello, hay que encontrar soluciones prácticas y viables para toda la sociedad, para reducir los contagios y bajar esta ola que puede resultar devastadora en cuestión de salud y económica”, expresó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

La empresaria recordó que, a principios de este año, cuando por primera vez se les obligó a cerrar sus negocios los domingos, el resultado que se tuvo fue fatal porque las ventas les disminuyeron de manera considerable, y temen que en esta ocasión nuevamente se vean perjudicados en su economía por el cierre de negocios.

“Uno podrá aguantar cuando mucho un mes, pero no se puede mantener así todo el tiempo, por eso hay que encontrar soluciones factibles para todos, que no nos lleve a un cierre o quiebre de negocios, al contrario, hay que salvaguardar tanto la salud física y anímica como la salud económica de la sociedad”, añadió.

