Tercera ola Covid-19 ya rebasó el máximo de las anteriores

La tercera ola de Covid-19, rebasa toda estadística, y existen grandes diferencias que han pasado por diferentes etapas, cuando inició este fenómeno solo había incertidumbre, miedo, desconocimiento y poco a poco se fue aprendiendo y enfrentado la crisis.

Fueron mucho los retos que se han sorteado en las tres etapas que conforman la Jornada Nacional de Sana Distancia, como la falta de equipo de protección personal, la escasez de algunas especialidades de enfermería, neuroterapía, medicina crítica, conexiones de oxígeno, de infraestructura, mismas para las que ningún país estaba preparado para dar atención a las personas que sucumbieran hasta esta letal enfermedad.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

San Luis Potosí ha ido transitando en diferentes momentos debido a que el virus ha ido mutando, es así que todos, han enfrentado nuevos retos y cada curva epidémica es diferente.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Hay grandes diferencias en cada etapa, en ocasiones impacta más fuerte, en otros momentos ha sido muy rápida la transmisión, a veces se queda muy alta la transmisión por semana, que es el peor escenario que se quiere evitar en el territorio potosino, si no se cortan las cadenas de transmisión nos vamos a quedar con una muy alta posibilidad de contagios.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

En el recuento de las tres etapas que se han vivido de esta enfermedad, cabe apuntar que en la primera ola de Coronavirus que fue de junio a septiembre de 2020 se contabilizaron 21 mil 728 casos y mil 961 defunciones. Esta etapa alcanzó su máximo en dos meses aproximadamente.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

La segunda ola, no inició con una baja transmisión, veníamos de un periodo con alta transmisión de septiembre a diciembre del 2020, por lo que desde inicios de enero del 2021, empezó el crecimiento de la segunda ola y ésta alcanzó su punto máximo en la segunda quincena de enero; es decir, en un promedio de 20 días. La segunda etapa de la enfermedad abarca el periodo de enero a marzo de 2021 y representó 16 mil 834 casos y mil 593 defunciones.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

En esta tercera ola, su crecimiento inició el 15 de 2021 de julio y un mes después, parece que todavía no llega a su punto máximo, aun así, ya rebasó el máximo de casos históricos de las dos olas anteriores; y es que su comportamiento ha sido mucho más explosivo. El tercer momento de esta enfermedad inició en el mes de julio de 2021 a la fecha. Se han registrado más de 10 mil 160 casos y más de 125 defunciones.

Es así que para el titular de los Servicios Estatales de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner, los potosinos tienen que aprender de todo lo que ha ocurrido en otros momentos “tenemos que controlar la epidemia, disminuirla porque sigue evolucionando, hemos aprendido de protocolo, qué funciona mejor y que no es tan útil, y trata de buscar un equilibrio de la salud emocional y la salud mental, la actividad económica y lo que no ha cambiado es la necesidad de que toda la población participe para controlar esta enfermedad, es una constante y si no lo hacemos juntos vamos a seguir tristemente padeciendo lo peor que tiene esta epidemia, que es la muerte de nuestros familiares y personas cercanas que es un asunto cien por ciento evitable”.

NUMERALIA

Primera oleada: Junio a Septiembre de 2020

21 mil 728 casos

Mil 961 defunciones

Segunda oleada: Enero a Marzo de 2021

16 mil 834 casos

Mil 593 defunciones.

Tercera ola: Julio 2021 a la fecha

Más de 10 mil 160 casos

Más de 125 defunciones.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Informales cumplen y relajan las medidas sanitarias

Local Esquema de salud colapsó ante el Covid-19 por desorden social: COFEMITES