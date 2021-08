Tianguis Dominical de la San Francisco sin sana distancia, ni higiene

Personas de todas las edades sin cubrebocas y sin mantener la sana distancia, acudieron este domingo al tianguis que se instala en la colonia San Francisco, mientras que los tianguistas no ofrecen ni disponen de gel antibacterial en sus puestos.

Al decretarse el semáforo epidemiológico color naranja, pese al aumento en los contagios por Covid-19, la vida transcurre a un ritmo normal en este mercado sobre ruedas ubicado a lo largo de la calle República Dominicana, esquina con avenida San Pedro.

No hay “nueva normalidad” por la pandemia del coronavirus, de acuerdo a un recorrido que realizó El Sol de San Luis por este tradicional tianguis que tiene años instalándose cada domingo.

Se observó a niños acompañando a sus padres a hacer las compras pero sin cubrebocas, adultos mayores sin la debida protección, y así población de todas las edades, lo mismo los comerciantes.

Los anterior pone en evidencia que no hay gran avance en la prevención pese al número de defunciones a lo largo de un año por esta enfermedad de fácil transmisión, no se redoblado esfuerzos para continuar con las medidas y no bajar la guardia, como tanto han exhortado las autoridades locales.

El semáforo epidemiológico continúa en color naranja y los contagios no han disminuido, sin embargo sigue siendo nula la participación de los comerciantes en cuanto a preservar la disciplina de las recomendaciones.

Y es que, en ese sentido, se observó que los puestos ya no cuentan con dispensadores de gel antibacterial, el cual estaba a la mano para que cualquier cliente pudiera disponer de éste, y muchos de éstos, tampoco usan la mascarilla.

Mientras tanto, los habitantes desafían la medida del no uso del cubrebocas ya sea por desconocimiento de que se encuentran en menor riesgo, pero sigue existiendo el contagio de Covid.19, por necesidad o por subestimar la letalidad de la pandemia.