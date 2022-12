Personal del Cobach y autoridades logran acuerdo de pagos

Ya cumplió el gobierno del estado con la mayoría de los adeudos a los más de 2 mil trabajadores del Colegio de Bachilleres, (COBACH), luego de que ayer tomaron las oficinas centrales de ese sistema educativo y se manifestaron en el interior del estado.

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, (SITCB), Joel Joaquín Martínez, señaló afortunadamente ya se logró un acuerdo y se inició con el pago de los pendientes a personal administrativo y docente.

Fue ayer viernes, que recibieron el pago del retroactivo de la política salarial 2022 completo, la prestación de la prima vacacional y vales, aunque quedan pendientes algunos de los conceptos que no les han retribuido, lo anterior obedece a que el contrato colectivo marca algunas fechas que están a tiempo de llevarlos a cabo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Por el momento vamos bien, ya sólo esperando a que concluya el semestre para irnos a descansar algunos días y esperando que no se repita esta situación, porque nuestra intención no es el conflicto sino respuestas y, cuando la autoridad no las presenta, llegamos a estas situaciones, esperando que no se vuelva a incumplir”.

Las autoridades estatales les plantearon una serie de elementos para justificar el impago “uno de ellos, es la falta de recursos del estado y que bueno se encuentran buscando los mismos por eso la tardanza, otro elemento es que la federación no ha remitido algunos recursos que le competen, entonces pues a lo mejor se entiende, pero cuando lo que se esta reclamando tiene un atraso de 5 meses, pues es muy difícil de explicarlo a los trabajadores”.

También aclaró que protesta que realizaron en el interior del estado no tenía como objetivo la destitución de la directora general Rita Salinas Ferrari, sino que se normalizaran los pagos pendientes, toda vez que en otros años no se había registrado una situación similar