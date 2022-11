Padres de familia molestos por paro de labores en planteles del COBACH

El paro de labores del personal del Colegio de Bachilleres en todo el estado, ha generado molestia entre las madres y padres de la institución, pues la presente semana era de evaluaciones del ultimo corte y ahora, no saben como serán evaluados los alumnos.

Así lo reconoció Clara, una mujer cuya hija estudia en el plantel 25, ubicado en la colonia Satélite, quien considera que esta suspensión de labores de dos días provocará que los estudiantes se atrasen en sus materias, por lo que espera que haya una pronta solución a este conflicto.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“La verdad no estoy de acuerdo, está por terminar el semestre y esta semana es de evaluación del último corte, los alumnos se van a atrasar en las materias y también están preocupados porque no saben qué va a pasar, como los van a evaluar, ojalá que se arregle este conflicto, que creo es porque no les han pagado” dijo a El Sol de San Luis la madre de familia.

En cuanto a lo que esta sucediendo, el Colegio de Bachilleres reconoció que al menos este miércoles, el paro de labores continuó, pero aseguró que el canal de comunicación se mantiene abierto para atender las solicitudes del personal.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Sobre si para el jueves se reinician labores, profesores que no quisieron relevar su identidad, indicaron que no se tiene previsto que el paro se extienda más días que los anunciados.