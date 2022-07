Padrinos de útiles escolares… la nueva moda fallida en SLP

“Amiga cómo estás, te mando mensajito para informarte que Mario y yo hemos decidido distinguirlos como padrinos de Juliancito y Karlita para el regreso a clases; sería como padrinos de útiles escolares, nos daría mucho gusto aceptaran la propuesta tú y Sergio”.

Se lee en un mensaje de WhatsApp compartido por Luisa en la red social de Facebook quien narró paso a paso lo sucedido con su “amiga” que le hizo la propuesta de ser madrina de útiles escolares.

“Yo le contesté que agradecía la distinción, pero que ese apadrinazgo no existía, que eso se trataba y era responsabilidad de los padres, obvio que después de ponerle eso se enojó y me bloqueó”, cuenta Luisa quien pensó que se trataba de una broma.

“Pero mi supuesta amiga se enojó, mi esposo le comentó al esposo de mi amiga y también se ofendió, inclusive estuvieron a punto de llegar a los golpes; estuvo muy feo, ya que el sujeto tuvo el descaro de decirle que si no quería apadrinar estaba bien, que sólo le diera el dinero y el compraba las cosas y ya".

Y es que a poco menos de un mes de que los estudiantes regresen a clases y en medio de una crisis económica motivada por el aumento de precios, madres de familia de San Luis Potosí quieren imponer una nueva moda la de "padrinos de útiles escolares”, aunque en los tres casos que se han presentado los “padrinos” han rechazado la invitación.

También en Facebook la usuaria Liliana De La Cruz exhibió su caso al postear la historia: “Pregunta seria, ¿hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van dos amigas que me comentan que si queremos ir de padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso... se me olvido poner, que como no tenemos hijos que si podíamos", escribió la cibernauta.

“Estos días han estado extraños, qué tiene que ver que no tengamos hijos y la conocida hasta me bloqueo pues bueno otra amiga menos a mi lista”.

Liliana señala que en Facebook se piensa que todo son memes “hasta que te pasa. Recuerden no existen padrinos de útiles escolares. Cuídense los quiero y no se dejen estafar”.

El señor César Martín Lugo Varela, vecino del Sauzalito detalló a El Sol de San Luis que a él también le ocurrió algo similar; “en mi caso no fue por el Whats, ni por el Face, sino que la semana pasada una vecina madre soltera fue a mi casa con mi esposa Romina a decirle que sus niños, tres pequeños, nos habían elegido como padrinos de útiles escolares, lo increíble es que le dejó a mi señora la lista de útiles de los tres, así como tallas de los uniformes y de los zapatos”.

Don César es maestro jubilado y no tiene nietos, “me molestó mucho que la vecina le comentó a mi esposa que como no teníamos nietos, pues era nuestra oportunidad de serlo con sus hijos que nos querían mucho, pero nunca hemos convivido con los chamacos, se me hizo una falta de respeto”.

Por si fuera poco, antier llegó la vecina con mi esposa a decirle que si ya teníamos los útiles escolares porque quería forrarlos con tiempo para no andar a las carreras, mi esposa le dijo que no sería posible esa situación y que si necesitaba dinero le podíamos prestar una parte, “la mujer montó en cólera, gritando que éramos unos miserables, agarrados, tacaños y que por eso Dios nos había castigado de no tener nietos”. Ayer Don César y su esposa, la señora Romina, fueron informados que su único hijo, será padre en diciembre próximo. de una hermosa niña.

Padrinos de útiles escolares… la nueva moda fallida en San Luis Potosí. ¿Usted qué opina?