[Sondeo] Potosinos a favor de mandar a sus hijos a cursos y campamentos de verano

La comunidad potosina en este periodo vacacional de verano no quiere desaprovechar ningún momento de la de libertad de sus hijos y no descarta poderlos mandar a realizar cursos ocupacionales para que no olviden lo visto en clase.

Los estudiantes de educación básica media y superior ya se encuentran de asueto, sin embargo sus padres aún no definen con exactitud qué actividades estarán realizando porque algunos miembros de la familia, aún se encuentran en clases de regularización en las propias escuelas a las que pertenecen.

En un sondeo realizado por esta casa editora se pudo constatar que muchos de los padres de familia pretenden seguir preparando a los menores adolescentes y alumnos.

Por eso ya pretenden mandarlos a algún campamento de verano donde puedan recordar sus habilidades matemáticas, otros quieren que sus hijos aprendan algunas lenguas extranjeras, otros que lean el material previo a su instrucción educativa regular o algún libro y hay quienes quieren que realicen actividades. También los hay, quienes afirman son muy pocas vacaciones y lo que quieren es descansar de las clases.

Alfredo Frías Pulido, menciona que en esta vacaciones va a mandar a sus hijas a una regularización de matemáticas ahora que lograron ingresar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, “porque es muy importante para la superación de los hijos, aunque a veces dicen que no pueden y no hay que dejarlos, si los deja uno, se pierden, también el inglés que ya es muy importante para ellos”.

La menor Katerine y su familiar Oscar, señalaron que la menor está de vacaciones en San Luis Potosí, proveniente de Estados Unidos de América y refiere que en su escuela le dejaron una serie de lecturas por hacer, pero además aprovechará el verano para divertirse mucho familia.

“Lo que hacemos en verano es divertirnos un poco en las vacaciones con mi mamá, y hacemos muchas cosas para estar con ella mientras estamos de vacaciones, hacemos deportes, estamos, lo que más me gusta es estar aquí divirtiéndome en San Luis. Me gustaría hacer ejercicios y leer algún libro”.

Por su parte, la señora María Esther Salas Trejo apunta que en cualquier tiempo, independientemente de que nos encontremos en pandemia, mandar a los hijos a realizar actividades extraordinarias ene l verano porque es la mejor opción para que ellos salgan adelante “yo creo que las actividades de verano, les ayudan mucho para la formación de los niños, si deberían en vez de estar todo el día con la tableta, aún en pandemia, aunque ya todo mundo lo maneja como mejor le convenga, todo mundo andamos en la calle, trabajo, y con los debidos cuidados los niños pudieran estar haciendo sus actividades, los padres debemos tener mucho cuidado para que no se contagien, lo ideal es que se refuerce lo que cada niño necesite, todos son inteligentes, toda actividad es muy buena porque ahora son esponjitas y todo es bueno”.

El señor Santiago Estrada Soto, aún no define qué pueden hacer sus hijos en verano debido a que aún no salen de vacaciones “todavía no sabemos porque todavía están yendo a la escuela los niños, y como las vacaciones son poco cortas y no tenemos planeado algo, mínimo como no van a salir de viaje, que hagan algún deporte”.

