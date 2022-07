Denuncian a profesor de "Montreal Instituto Pedagógico" por golpear a un menor en la cabeza

El maestro Óscar Sánchez Reyes del Montreal Instituto Pedagógico presuntamente golpeó a uno de sus estudiantes en la cabeza, constantemente lo violenta, humilla y alienta a alumnos, maestros y directivos, para que hagan lo mismo, no cesa el hostigamiento contra un excelente alumno.

Maestros, directivos y alumnos de la institución en mención, cometen bullying contra dos menores, a uno de ellos hasta lo golpeó su propio profesor y en revancha por las quejas que han levantado sus padres, el presunto docente golpeador, interpusó una querella contra la madre que denunció está práctica que en ningún escenario se debe permitir.

Cansada de tantas injusticias la señora Maricela Ávila Martínez, decidió denunciar los hechos que han venido sucediendo desde hace mucho tiempo.

Narra que por el sobrepeso de sus hijos, sus compañeros los han maltratado en múltiples ocasiones, les rayonean las camisas, les ponen sobrenombres y los maltratan constantemente; por esa razón decidió acudir con sus maestros y con el director del plantel, Víctor Hugo Rugerio Licea, sin embargo, no hicieron nada por detener estás conductas lacivas, practicadas por los alumnos y consecuentadas por los docentes.

Este fenómeno ya pasó a mayores, porque el profesor Óscar Sánchez Reyes, llegó a golpear a uno de sus hijos, sin ninguna justificación ni derecho, el motivo que le reportan a la madre, es que el profesor le hizo una pregunta de matemáticas al niño y el menor respondió correctamente, lo que al parecer no le agradó a su maestro y lo golpeó en la cabeza.

"A mis hijos los he tenido desde pequeños en el colegio, primero empezaron con el grande y luego con él de secundaria, yo se lo decía a la maestra y luego al director, para que detuvieran esta situación, pero no lo hacían, el maestro Óscar Sánchez Reyes, golpeó a mi hijo de tercero y cuando yo lo increpo, me dijo, a ver señora, haga usted lo que quiera, que si quería lo demandará pero en ese tiempo yo tenía mi papá enfermo, yo andaba ocupada con mi papá, inclusive se me murió en mayo pasado, cuándo reporte la situación me dijeron que levantara una acta administrativa, que yo nunca vi y el maestro siguió portándose grosero con el niño y yo le dije al maestro, qué está pasando? dejé a mi niño en paz?".

Dentro de esta historia, se suma que a otro de sus hijos, sus compañeros de escuela, le bajaron el pantalón y los directivos del centro escolar ubicado en la carretera Rioverde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, volvieron a ser omisos.

"Mi niño el mayor me habla y me dice mami vente para acá ,pasó esto. A mi niño lo encontraron llorando en los baños, y un maestro que es muy amigo del profesor Óscar Sánchez se burlaba de mi niño".

A esta información se añade, que la maestra Oralia -de la cual no recordó su apellido-, que es esposa del profesor agresor, se sumó a una campaña de hostigamiento a esta familia y ha acosado constantemente a los niños.

"El maestro ejercía violencia verbal diciéndole a mi hijo, que solo servía para mandadero, la humillaba expresándole que agarrara sus chivas y se saliera del salón de clases, lo denigraba burlándose de su miembro, diciéndole que lo tenía chiquito, provocando la burla de sus compañeros, aunado a esto, mi hijo me manifestó que en repetidas ocasiones una maestra de nombre Oralia que al día de hoy, tengo conocimiento que se desempeñaba como subdirectora de secundaria, lo acosaba".

Al ver este panorama Solicitó el cambio de salón de uno de sus hijos, sin embargo el profesor de inglés Daniel -del cual tampoco recordó su apellido-, ofendió delante de todos sus compañeros al menor diciéndole qué con la presencia de él, arruinarían a su grupo, y después los alumnos le bajaron el pantalón del uniforme provocando las burlas de todos.

Sobre estas conductas se dio conocimiento a la inspectora de zona de nombre Gladys -de quién no recordó el apellido-, que tampoco prestó atención a los hechos ni lo reportó, pero también buscó al director general del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, Crisogono Sánchez Lara para reportar lo sucedido el pasado 19 de julio "los maestros pensaban que no iba a hacer nada, porque me tenían muy medidita porque no me gusta quejarme, pero en esta escuela tienen esa práctica, los maestros y alumnos les decían cosas pero mis niños no me querían decir porque yo estoy trabajando. Acudí con el director del SEER para reportarle todo esto".

Recientemente el director de la institución, Víctor Hugo Rugerio Licea, le dijo a la quejosa que no podía presentarse a la ceremonia de graduación que ocurrió hace una semana, pero tuvo que hacerlo porque tenía que recoger los documentos oficiales de sus hijos.

"No me querían entregar los documentos, pero como me movilice, me dejaron entrar a mi hijo, ya hay varias quejas contra este maestro no soy la primera".

Tras hacer pública esta información al Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, ahora el profesor César Sánchez Reyes, se amparó ante la Fiscalía General del Estado, FGE, lo cual esta mujer, señala como una irregularidad porque en la institución educativa, le brindaron los datos personales de esta familia sin su consentimiento.

Le llegó un documento en donde se le pide presentarse ante la Fiscalía para la celebración de una mediación o conciliación con el presunto profesor agresor por hechos con apariencia de Delito de Amenazas, al cual acudirá para defender a sus hijos en todo momento.

