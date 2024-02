Padres de familia “toman” la Rafael Nieto; denuncian omisiones y maltratos del director

Debido a la serie de asaltos con cuchillo en mano contra los estudiantes y a los supuestos actos de prepotencia con que se conduce el director de la Escuela Secundaria, General Rafael Nieto Compean, es que se quejan padres de familia, quienes se manifiestan en la institución educativa que se localiza en la calle de Lisboa de la Colonia Providencia de esta capital potosina.

Los padres de familia, no permitieron el ingreso de la comunidad docente, administrativa ni de los estudiantes, pues indican en contadas ocasiones han querido sostener diálogos con el director general del plantel pero éste presuntamente se muestra intransigente, no los escucha, y hasta los califica de mediocres.

Desde temprana hora están frente a las instalaciones los integrantes de la mesa directiva de la institución, quienes se cansaron de que el director ha sido omiso y no ha escuchado a ninguno de los padres de familia que solo piden seguridad para sus hijos y mejores condiciones para que se desenvuelvan.

"La escuela se tomó por las quejas de los padres de familia, que no les hace caso, que no les resuelve. Aquí vamos a estar hasta que vengan las autoridades. Por último de todas las cosas que estamos pidiendo, es la destitución del director, por el maltrato al 90 por ciento de las mamás", explicó el presidente de la mesa directiva de la institución educativa.

La señora Mayra, reportó que tuvo que tomarse la definición de protestar en contra de esta escuela debido a que apenas el viernes su hija fue asaltada a punta de cuchillo afuera de la institución y a pesar de reportar lo ocurrido, nadie les hizo caso.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El vicepresidente de los padres de familia el señor Juan Manuel, detalló que hay constantes asaltos contra los estudiantes, malos tratos de los maestros de la institución, aunque no ofreció ningún nombre de los profesores abusadores, también se hostiga a los padres de familia "no nos vamos hasta que haya una negociación, aquí los que mandan son los padres de familia. Tenemos firmas para el respaldo, todos por el beneficio de los alumnos de esta institución que tiene 43 años de tradición en San Luis Potosí y nunca había pasado este tipo de problemas".

Relataron que cuando decidieron meter a sus hijos a este plantel, pensaban que era una institución educativa de prestigio por localizarse en la Colonia Ricardo B Anaya una de las más tradicionales de la capital potosina, sin embargo cuando entraron a la escuela, se percataron de una serie de irregularidades que hay ahí.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

"Hay bullying, yo quisiera que cambiaran al director porque es una persona que no se puede tener comunicación con él porque realmente luego, luego, nos para en seco, diciéndonos que somos unas madres corrientes, no hace nada por la escuela o por los alumnos. No tuvieron español ni matemáticas desde agosto y no generó explicaciones, cuando llueve se mojan todos los estudiantes, los baños están nefastos y el director no deja trabajar. Nunca está, siempre dice que está ocupado, no se encuentra en la oficina, para los justificantes tienen que dárselos a firmar y si no lo hace, no se justifican", detalló otra de las madres en protesta.

Aunque el sector magisterial también vive un vía crucis frente a este directivo nadie presta atención a sus necesidades, no quisieron hablar por temor a ser maltratado por la autoridad y hubiera mayores consecuencias, ya que también reconocen son víctimas de las agresiones del directivo. Se mantuvieron aislados durante esta protesta en espera de poder ingresar a las instalaciones.

Después de las 11 de la mañana llegó personal de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, para intentar recuperar las actividades cotidianas en esta institución educativa.