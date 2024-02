AMLO rehúsa transparencia para ocultar corrupción: Ramírez Konishi

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador insiste en desaparecer los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), porque pretende ocultar los grandes actos de corrupción en los que presuntamente han incurrido sus cercanos, según investigaciones periodísticas con datos obtenidos a través de la transparencia.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Héctor Mauricio Ramírez Konishi señaló lo anterior y dijo que, a través de las reformas a la Constitución General, el presidente quiere que no haya información de lo que se hace o deja de hacer en su gobierno, que los mexicanos no se enteren de la realidad de las cosas.

Cortesía | Congreso del Estado

“Estos organismos se crearon para no tener una centralización de las decisiones del poder, se crearon para equilibrar y no monopolizar las decisiones, como es el tema de la competencia económica, como es el tema de acceso a la información pública, y no dependan de caprichos o de vendetas políticas”.

Manifestó que “querer eliminar esto, es otra vez cerrarle a la ciudadanía la posibilidad de tener precios accesibles para competidores como puede ser el tema de combustibles, como puede ser el tema de tecnocomunicaciones, y el tema de INAI, simplemente el hecho de que no sepamos en qué se gasta, cómo se gasta y a quién se le asignan los contratos”.

Ramírez Konishi añadió que “así lo quiere para que ya no vuelvan a salir todas las implicaciones a sus hijos y a los amigos de sus hijos, y no se sepa los fraudes que se han realizado y los grandes actos de corrupción que ha habido en este gobierno, que su bandera se cayó y que realmente ha sido lamentable lo que está pasando”.

”Eso ha implicado que obras faraónicas dejan a un lado temas tan importantes como la salud, lo estamos viendo, lo sufrimos aquí en San Luis, temas tan graves y cruciales como es el tema de la seguridad, porque simplemente ya está claro y sería de una gran responsabilidad del Poder Ejecutivo que aclare rotundamente y que inclusive interponga denuncias en donde se requiera”.

Además, dijo el diputado Héctor Mauricio Ramírez, “señalamientos tan fuertes de haber estado financiando campañas por parte del narcotráfico, es algo que se tiene que tomar por respeto al país y por respeto a la investidura del presidente, se deben de tomar medidas urgentes para proteger a nuestra República y a la soberanía que tenemos como país, ante señalamientos tan graves como esos”.