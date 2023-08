"No sé si creer esta versión del secuestro”: esposa de InDriver desaparecido en SLP

Restos humanos localizados en comunidad de Santa Rita, delegación Villa de Pozos, no coinciden con las características físicas, ni perfil genético de Gustavo Ramírez Galván, conductor de plataforma móvil desaparecido el pasado 10 de agosto y de quién su última ubicación se registró en esta zona.

Así lo señaló su esposa María de los Ángeles Hernández Ramírez, luego de que el Fiscal General José Luis Ruiz Contreras, confirmara hace dos días el hallazgo de estos restos en la zona de las diligencias de búsqueda de Ramírez Galván.

"Ya nos informó la Fiscalía General del Estado que estos no coinciden principalmente por el tiempo, se trata de restos que ya llevaban mucho más tiempo ahí. No recuerdo si era uno, dos o tres cuerpos, pero ninguno coincide con mi esposo por el tiempo y eso nos da una esperanza para seguir buscándolo", detalló.

Respecto a los avances en la investigación, la señora María de los Ángeles informó que aún no se define si su esposo pudo ser víctima secundaria en un intento de secuestro perpetrado contra una mujer y un niño, como lo señaló anteriormente el fiscal general Ruiz Contreras.

"No sé si creer esta versión del secuestro, no sé si sea verdad, no tengo idea la verdad, no sabemos nada al respecto", refirió.

Por otro lado, Hernández Ramírez aclaró que los audios de su esposo, solo revelan las acciones de autocuidado que implementaba en cada viaje, para así protegerse.

Esto tras la supuesta filtración de este elemento de prueba, el cual ha sido utilizado por algunos medios de comunicación para revictimizar a la víctima directa de desaparición y a su familia.

"El audio no dice que andaban en cosas ilícitas, ni tampoco él asegura que traía personas que se dedicarán a algún hecho ilícito, Gustavo solamente nos puso en el audio que si le podíamos echar un ojo, porque ese viaje se le hacía muy sospechoso".

Por último la señora Hernández Ramírez señaló además que esta situación se ha tergiversado, poniendo a su esposo en una situación de vulnerabilidad, al ojo público de la crítica y culpándolo de desaparecer.

"Era una práctica común entre nosotros como familia, el lo único que hacía era cuidarse, nos avisaba cuando comenzaba el viaje y a dónde se dirigía, eso es lo único. Nosotros tenemos las pruebas, el audio, las ubicaciones, todo. Solo se protegía".