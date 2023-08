SLP, cada vez más desaparecidos y poco interés de las autoridades: víctimas

La violencia que se registra en cada desaparición forzada de personas en el estado de San Luis Potosí es inconmensurable, sus prácticas y los ejercicios de poder que implementa el crimen organizado sobre las víctimas, develan un fallido o un ausente estado de derecho, así lo señaló Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C.

Y quién ante la conmemoración al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, también conocido como Día del Detenido-Desaparecido, denunció que hoy no existen autoridades a quienes les importe el valor de la vida de quienes ahora no están, ni de quienes los buscan, pues se vive el constate menosprecio de una política nacional a la que no le importan sus desaparecidos.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

De enero a julio de este año 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantuvo activas un total de 198 fichas de búsqueda de personas no localizadas en San Luis Potosí, según la información solicitada a su Unidad de transparencia, y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), un total de 168 fichas de personas desaparecidas, dónde más del 50 por ciento de ellas pertenecen a personas de la Zona Media y Huasteca.

Cifras que exponen la gravedad de esta problemática social, que ha originado expresiones de reclamo y protesta por parte de las víctimas indirectas de este delito.

"Hay una crisis de desapariciones en el estado, nosotros como colectivo, llevamos nuestro propio conteo y tan solo en julio tenemos registrados 45 personas desaparecidas solo en Tamuín. Hemos registrado también que las desapariciones se llevan a cabo con mucha más violencia e increíblemente ahora son más impunes . Las desapariciones ahora se cometen plena luz del día y el crimen organizado saca de sus casas a las personas y luego se equivocan, y no los regresan, igual se las llevan", comentó Edith.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

En este sentido, Pérez Rodríguez recalcó que las desapariciones forzadas e incluso las no forzadas, se llevan a cabo a través de ejercicios de tortura y el desplazamiento del crimen organizado, quien siembra miedo y horror, con el objetivo de someter a las personas.

"Las personas comunes e incluso las autoridades, perciben que las y los desaparecidos se lo llevan o los desaparecen porque tienen vínculos o nexos con el crimen organizado y eso no es verdad. Hemos registrado también que son hechos en los que la delincuencia organizada busca sembrar miedo, pues son ejercicios comunes que aplican para posicionarse en medio de la guerra entre carteles. Lo lamentable es que son personas inocentes a las que se llevan o desaparecen en medio de este conflicto. Ya basta de criminalizar a nuestros desaparecidos", sentenció.

Pérez Rodríguez remarcó, que las historias de violencia que han marcado al territorio potosino en torno a la desaparición de personas, son impresionantes y exponen la indefensión de la ciudadanía, ante la corrupción y criminalidad que deja la delincuencia organizada.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Actualmente, según lo referido por la presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros, este panorama se refleja también en un aumento considerable en cifras de mujeres desaparecidas, contexto que hace algunos años era muy diferente pues eran más los hombres las víctimas de este delito.

"Aunque todavía a la cabeza y las estadísticas revelan que son los hombres los que son más víctimas de este delito, las cifras han cambiado un poco y reflejan que las mujeres ahora desaparecen más a comparación de algunos años atrás. Es decir ahora 4 de cada 10 registros de desaparición corresponden a mujeres".

Geográficamente, remarcó Pérez Rodríguez, Voz y Dignidad por los Nuestros ha detectado los territorios en donde estas prácticas de violencia se han acrecentado y confirman la magnitud de está problemática.

"Villa de Reyes, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, pero sobre todo Rioverde, Ciudad Fernández, Cárdenas, Rayón y Cerritos, estos últimos lugares toda la zona media, así como El Naranjo y Tamasopo, son puntos rojos, o zonas donde se han registrado un aumento en denuncias y hechos de desaparición de personas".

Hechos que para Pérez Rodríguez significan una estructuración fuerte y sistemática de la violencia que se encuentra en el estado y que solo refleja lo que vive un país entero, por ello indicó que es importante que cómo es en sociedad se demanda en la esclarecimiento de la desapariciones, nombrar y no olvidar los rostros de las y los desaparecidos ; y pidió las autoridades defender la vida y memoria de quienes hoy no han sido localizados.

"Es terrible enfrentar toda esta situación y no solo lo digo como representante de Voz y Dignidad, lo menciono también porque soy una madre que busca a sus hijos. La humanidad nos ha sido arrebatada, y tenemos derecho de que nuestros familiares o seres queridos sean buscados y encontrados. Desaparecer no es normal y seguiremos hasta encontrarles".