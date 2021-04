MORENA registra nuevo candidato a la alcaldía de SLP

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) registró, en el plazo establecido por el Tribunal Estatal Electoral, a Agustín de la Rosa Charcas como su candidato a la presidencia municipal de la capital en sustitución de Xavier Nava Palacios cuya candidatura le fue retirada por la autoridad.

En el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), antes del vencimiento de las 72 horas señaladas por la ley, Juan José Hernández Estrada presentó la documentación correspondiente y el fundamento legal para el registro acatando la instrucción del TEE.

Hernández Estrada dijo que “sólo falta el aval del Comité Nacional de Elecciones de Morena, el cuál deberá ser sustentado luego de que le Ceepac dictamine el registro de Agustín de la Rosa y solicite se subsane la inconsistencia de aval en un plazo no mayor a 48 horas, mismo que el Comité Nacional de Elecciones deberá resolver para no perder el derecho de candidatura, se avale o se inhabilite la de Xavier Nava Palacios en el tribunal Electoral Federal”.

Añadió que “no solamente estamos planteando un candidato de Morena que a nosotros nos parece viable y que cuenta con la simpatía de la militancia en San Luis Potosí, pero a su vez mantenemos el derecho del partido a tener candidato".

Más tarde, Luis Fernando González, representante de MORENA ante el CEEPAC dijo que la documentación entregada por Agustín de la Rosa necesita de su firma y no la tiene mientras que el secretario general del partido Moisés Cedillo Rodríguez expuso que el registro no está avalado por el Comité Nacional de Elecciones y por lo tanto, la “candidatura” no es oficial.

