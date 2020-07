Muere enfermera decana del Central

Ayer murió una enfermera del Hospital Central de Especialidades “Dr. Ignacio Morones Prieto” de nombre “Adelita”, la líder sindical de ese organismo Candelaria Torres Cervantes, desconoce sí murió de Covid-19 como ha trascendido en redes sociales, pero sí refirió que en este momento el nosocomio aisló a dos enfermeras que se contagiaron de Coronavirus.

Ayer por la tarde a la líder de más de mil 300 trabajadores le notificaron de la muerte de la enfermera “lo único que me enteré fue que murió Adelita, no sé de qué, vino hoy su hija y ella no me dijo nada, su hija estaba tranquila, le conté los pasos a seguir en el sindicato, pero yo la vi tranquila”.

Narró que la enfermera que murió era tranquila, reservada y muy dedicada a su trabajo, era una mujer adulta con mucha antigüedad en el hospital.

Este medio de comunicación le cuestionó sobre el rumor que prevalece en torno a que falleció de Covid, pero no lo quiso reconocer; aunque sí de los dos casos de enfermeras que actualmente se encuentran en resguardo porque se contagiaron de Coronavirus. Aunque se aclaró que ha habido más contagiadas, pero no recordó el número de casos.

“Si tenemos dos compañeras que están en resguardo y que le están haciendo los estudios requeridos, pero de Adelita no sabemos nada, lo que sé es que a las enfermeras les están haciendo los estudios correspondientes, son de las que andan laborando y trabajando ahí, lo que sé es que deben estar varios días en estudio y en cuanto salgan en negativo se tienen que regresar a trabajar”.

Comentó que con esta pandemia, se está demostrando que su trabajo es uno de los más riesgosos y como sindicato están preocupados por la atención médica que están recibiendo en esta época, el procedimiento actual para las enfermeras con Covid-19 es que ahí se les practican las pruebas, se les da seguimiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para que se les valore el riesgo de trabajo.

“Ha habido más personas, pero esto sucede allá, aquí en el sindicato no nos informan, nos damos cuenta cuando nos dicen que le dieron 14 días para estar en resguardo”.