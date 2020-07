Saturado, el viejo edificio del Central

Autoridades del Hospital Central de Especialidades “Dr. Ignacio Morones Prieto”, confirman saturación en el viejo edificio donde no sólo se atienden a pacientes con Coronavirus, sino de otras enfermedades.

Al parecer, no hay fechas exactas en relación al sobrecupo en el organismo sanitario, pues depende de la afluencia diaria según manifestaron, pero esto no se ha podido subsanar porque la población potosina no llega al nuevo edificio para ser atendido.

Personal del área de Comunicación Social de esta institución sanitaria, destacaron que el Hospital Central viejo se encuentra saturado por pacientes con patologías que no son de Covid-19 o enfermedades respiratorias.

A la par, cuentan con el área de triage respiratorio que es en donde ingresan personas con sospecha de Coronavirus, también se encuentra saturada.

Se recomienda desde ahí, que los pacientes con sospecha de esta enfermedad se dirijan al nuevo Hospital Central que está administrado por la Secretaria de la Defensa Nacional, SEDENA, o al Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, catalogado como Hospital Covid, pues ambas unidades acreditadas para atención de este tipo de pacientes.

Se llama a poder diferenciar al nuevo y al viejo hospital para evitar más problemas en días siguientes, pues tan sólo en el viejo hospital tienen una capacidad para 5 pacientes graves y 11 en estado no crítico.

Ha trascendido que la sobrecarga de trabajo en este centro hospitalario se ha dado desde hace una semana a la fecha.