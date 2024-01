Medicamentos falsificados; ¿cómo identificarlos y dónde denunciar en SLP?

Durante el 2023, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, (COEPRIS), aseguró 925 piezas de medicamentos en apoyo a la salud de las y los potosinos y para evitar riesgos sanitarios por el consumo de medicamentos falsificados.

La Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de este organismo realiza permanentemente operativos de vigilancia sanitaria a los diversos establecimientos que manejan medicamentos ya sea farmacias u hospitales.

Cabe destacar que a nivel nacional la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COEPRIS, emite a todas las entidades, una serie de alertas sanitarias de medicamentos, ya sea por su falsificación o comercialización ilegal al ser de uso exclusivo para el sector público o bien, de venta exclusiva en ciertos países.

Lo anterior como resultado de los operativos implementados por las alertas. Durante el año pasado se aseguraron 925 piezas de medicamentos como el Plaquenil y Meropenem.

El plaquenil es una hidroxicloroquina que principalmente es un principio activo antimalárico o antipalúdico que se vende con los nombres comerciales Plaquenil, Axemal, Dolquine, Ilinol y Quensyl. También, se utiliza para reducir la inflamación en el tratamiento de la artritis reumatoide y del lupus.

Mientras que el meropenem es un antibiótico de amplio espectro relacionado con la familia de las penicilinas y las cefalosporinas. Se utiliza para tratar infecciones causadas por bacterias. Destruye determinadas bacterias interfiriendo en la síntesis de su pared bacteriana.

Los medicamentos falsificados pueden ocasionar riesgos a la salud, porque se desconoce las sustancias que los componen lo que puede derivar en aspectos como: ineficacia del tratamiento, reacciones adversas o bien interacciones inesperadas con otros medicamentos que el paciente consuma y finalmente efectos secundarios graves es por ello que, a través de las redes sociales, COEPRIS informa a la población las Alertas Sanitarias relacionadas con medicamentos.

Es de suma importancia que la población evite adquirir medicamentos en establecimientos o lugares que no son aptos para su venta y almacenamiento tal es el caso de puestos en la vía pública, mercados, ambulantes, tianguis, casa por casa, redes sociales, internet, vehículos.

Para identificar que un medicamento no es falsificado se deben observar los siguientes aspectos: Empaque con hologramas de inviolabilidad y sellos de seguridad, verificar la fecha de caducidad, el número de lote y registro sanitario procedido de las siglas SSA y un número romano, asimismo no deben observarse alteraciones en estos datos.

Instructivos en español e información que desglose con detalle los componentes activos. Se debe desconfiar, si el precio es extremadamente bajo con relación a como lo adquiere en otras farmacias, puede ser falso. Lo es también si su color, olor son diferentes a la apariencia y sabor habitual.

Abstenerse de comprar por internet medicamentos, por medio de empresas de dudosa procedencia. Los establecimientos dedicados a la venta de medicamentos como hospitales y farmacias deben contar con documentación legal como Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria.

Se debe dudar de los medicamentos si observas lo siguiente: Si tiene menos o más componentes que el medicamento habitual, o si estos son distintos, si en el prospecto se indican otras propiedades o efectos secundarios.

Es importante fijarse en el tamaño, la forma, el sabor o el color son diferentes. Si no tiene el etiquetado correcto, o no está etiquetado. Además que la figura de fecha de caducidad haya vencido o no. Si no contiene indicaciones sobre la conservación del medicamento.

Hay que fijarse en el embalaje, si parece mal hecho, empaques maltratados, mojados, sucios, sobre etiquetados, amarillentos. Si hay faltas de ortografía o errores gramaticales en el embalaje o en el prospecto.

La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, invita a la población para que en caso de detectar alguna anomalía en la venta de medicamentos, presente su queja sanitaria a través del correo coepris.denuncias@slpsalud.gob.mx o bien en los siete Centros Integrales de Servicios ubicados en las Jurisdicciones Sanitarias y para la capital del estado, el módulo se encuentra al interior de las oficinas de la COEPRIS localizadas en la calle 05 de Mayo 1485, Barrio de San Miguelito.