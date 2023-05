Aclara médico anestesiólogo supuesta negligencia médica

El pasado 4 de mayo de 2023, este medio de comunicación publicó a través de su portal de internet, una nota con el título Denuncian conatos de violencia frente a pacientes del ISSSTE, en la que se señala la supuesta negligencia por parte de la enfermera Guadalupe Juárez y del médico anestesiólogo Alvar Francisco Rodríguez Nájera al “negarse” a operar a una paciente de nombre Alma Rosa Rosales Torres.

Ante estas acusaciones, el Doctor Alvar Francisco Rodríguez Nájera pidió derecho de réplica, con fundamento en el artículo 1, 2, fracción II, 3, 6, 9, 10 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Declaró que es falso que él se haya negado brindar la atención médica que requería la paciente, sino por el contrario, ésta sí fue operada con éxito el día que estaba programada en quirófano.

Explicó que la paciente inicialmente llegó al Hospital General del ISSSTE, ubicado en Carlos Diez Gutiérrez en el Barrio de San Sebastián, con un diagnóstico de fractura de tobillo y requería ser intervenida quirúrgicamente, que, aunque no era de urgencia sí era importante. No obstante, dijo, la paciente vivió un calvario pues la hicieron esperar una semana para programarle la cirugía.

“La señora llegó un lunes y había sido programada para operarla el martes, pero se suspendió, ignoro las causas; posteriormente se le dice que probablemente el día jueves la iban a operar, nuevamente se suspende y no se le da razón por la cual no se puede operar; entonces el viernes se le dice que hasta el lunes 1 de mayo. Ese día era festivo y a mí me corresponde esa jornada laboral”, detalló.

En ese sentido, aclaró que durante los fines de semana y días festivos sólo hay un equipo quirúrgico disponible en el hospital, por lo que, por protocolo, le dan prioridad a las urgencias que se reciben, y, justo el día que le correspondía a la señora Alma ser operada se presentó una.

“Ese lunes se presentó una urgencia de neurocirugía, llegó una paciente muy grave e intubada, a la cual se le dio la prioridad que merece. Esta paciente entró al quirófano alrededor de las 8:40 de la mañana y terminamos con ella alrededor de la 1:30 de la tarde, por lo que la otra paciente (Alma) seguía esperando su turno”, dijo.

Asimismo, reiteró “en ningún momento yo dije que no se le iba a operar, es totalmente falso. Inclusive ese día también se presentó una cesárea de urgencia, que por órdenes aparentemente de alguien de más arriba, se dijo que primero iba la señora y luego la cesárea, a pesar de que ésta última llevaba prioridad”.

Señaló que, finalmente la señora Alma fue operada alrededor de las 3:00 de la tarde sin ningún problema. Reconoció que es entendible el sentir de la paciente y de los familiares por el hecho de que tuvo que esperar una semana para ser intervenida, cuando fue un caso en el que debió ser atendida en máximo 2 o 3 días.

“A mí se me informó por terceras personas que le notificaron a la paciente que yo no quise atenderla, por lo que ella se alteró muchísimo y entró en un estado de histeria, gritando, llorando y pataleando. Cuando me entero, acudo personalmente con la paciente y en presencia de su familiar les aclaro que es falso, que estoy solo en quirófano y que en ningún momento se dijo que no. En ese momento nos fuimos todos al quirófano y la pudimos operar”, indicó.

En ese sentido, reconoció que tanto la paciente como el familiar que la acompañaba cooperaron y entendieron la situación, y se llegó al acuerdo que todo quedaría ahí sin mayor problema, pues lo único que querían era que se atendiera su caso, el cual se resolvió, aunque no de manera oportuna como debió haber sido.

Finalmente, denunció que en esta situación están involucrados directivos del hospital, como el subjefe de servicio de ortopedia, el subdirector y la directora, “quienes no le dieron la importancia que merece a la paciente, ni a ninguno de los demás pacientes que se encuentran en el hospital, y que esto ya es algo rutinario. El fin de semana lo aprovechan para operar todo lo que no quisieron operar durante la semana, y no porque no hayan podido. Nosotros no nos negamos siempre y cuando haya tiempo quirúrgico, y eso se puede constatar en los registros”.