Enrique Galindo arranca de manera formal su campaña para la reelección por la alcaldía

Al arrancar formalmente su campaña para lograr la reelección en la Presidencia Municipal capitalina, Enrique Francisco Galindo Ceballos reconoció que necesita el apoyo de los potosinos para seguir. "Los necesito a todos", reconoció.

Banderas rojas, del PRI, azules del PAN, y amarillas del PRD inundaron el evento de banderazo de inicio de campaña.

El corredor central del emblemático parque "Juan H. Sanchez", más conocido como "parque de Morales" que está a punto de cumplir su primer centenario, atrajo a decenas de simpatizantes que aprovecharon la música en vivo, los puestos de frituras, elotes y aguas frescas, entre otros que se dispusieron a lo largo de ese corredor previo al evento oficial; ahí también se repartieron cachuchas, playeras y el resto de los souvenirs acostumbrados en las campañas políticas.

Al evento acudió el presidente nacional del PAN, Marco Kortes, quien dijo estar seguro que Galindo seguirá tres años más. "Se queda, se queda, con todo su equipo...", aseveró en su intervención.

A su vez, el secretario general del PRI destacó que el hoy alcalde con licencia, más allá de ideologías, ha puesto primero a las familias potosinas. "Hay una alianza, una gran alianza por San Lus, por México", agregó.

A su vez, Galindo Ceballos demostró su cercanía con la gente, al reconocer a vecinos de diferentes colonias que asistieron al arranque de campaña, a locatarios de mercados, a líderes de comercio en vía pública, a dirigentes cetemistas y a cronistas, entre otros.

Entre los asistentes no pasaron desapercibidos algunos personajes, como el ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga o la ex alcaldesa Victoria Labastida, pero también algunos aspirantes a seguir en alguna diputación local o federal que se colgaron literalmente del evento, y que apenas alcanzaron una breve mención, como lo hizo Gerardo Aldaco, que recién abandonó la delegación de La Pila, a ver si ahora sí "pega" después de tantas derrotas acumuladas.

Horas antes, apenas en los primeros minutos de este sábado, Galindo Ceballos tuvo un encuentro con simpatizantes, en el Barrio de San Sebastián, donde también destacó los logros de su administración durante el tiempo que lleva al frente, y la necesidad de reafirmarlos y enfrentar los desafíos pendientes, y concluirlos en tres años más.

Ya en su calidad de candidato de la coalición "Fuerza y Corazón por San Luis" para la alcaldía capitalina, dijo que busca continuar ese proceso de transformación de San Luis Potosí capital.

Resaltó los logros durante casi tres años, en todos los rubros que corresponden a la autoridad municipal, por lo que reafirmó su compromiso con los potosinos de la capital potosina.