Reorganizar y redignificar el IMSS en SLP, el reto de su nuevo delegado estatal

La redignificación de unidades médicas, una nueva estructura administrativa y recuperar la confianza de los potosinos, es parte de las estrategias de trabajo que trae para San Luis Potosí, Leonardo Francisco Muñoz Pérez, recientemente nombrado como delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS.

A principios del mes de julio fue insaculado como nuevo titular del Órgano Operativo de Administración Desconcentrada del IMSS en el Estado y consigo trae diversos proyectos entre los que destaca un Banco de Sangre, una Sala Hemodinámica y la Remodelación de diversa infraestructura sanitaria.

A su llegada al Estado, dijo “el IMSS tiene la posibilidad de brindar mucho más de lo que hasta ahora ha dado. Es de reconocerse aquellas áreas de oportunidad y una de ellas es el crecimiento de la población derechohabiente, por lo que tenemos que redoblar los esfuerzos para mejorar los servicios”. Es por eso que en entrevista exclusiva con El Sol de San Luis, le cuestionamos cómo encontró la delegación y aseveró hallar un equipo de trabajo muy entusiasta en todas las Unidades Médicas y Administrativas, así como personal comprometido a trabajar incluso más allá de horarios y obligaciones.

IMSS tiende a la mitad de la población

En cuanto a números, no contestó cuánto recurso se invierte al año, pero sí argumentó que los esfuerzos que se hacen son para atender a un millón 300 mil beneficiarios, de los cuales 470 mil son los cotizantes, es decir los trabajadores verdaderamente afiliados “es una gran responsabilidad para el Instituto, atender a casi la mitad de la población del Estado de San Luis Potosí en las instalaciones tanto médicas como administrativas. Encontramos una administración que requiere una reorganización, pero no en todas las áreas, porque hay algunas que están bastante bien desarrolladas, sabemos que el seguro social es una aseguradora y como tal, tenemos áreas de afiliación, cobranza, de recaudación y en esas estamos bastante bien".

Actualmente la delegación Estatal cuenta con 8 mil trabajadores en las distintas áreas, de esos más de 2 mil 500 es personal dedicado a la salud como médicos, casi 3 mil enfermeras y el resto son trabajadores del área de paramédicos y administrativos.

El funcionario, es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEMEX, es especialista en Salud Pública, Ginecología y Obstetricia y maestro en Dirección Estratégica de Organizaciones de Salud. Con la experiencia que lo acredita, trae consigo diversos proyectos, algunos que tendrá que iniciar en esta segunda mitad del año y final de la administración del Gobierno Federal "no son todos los proyectos que yo quisiera, pero traigo muchos interesantes como el Banco de Sangre, y remodelación de algunos quirófanos".

Fue el pasado 22 de agosto de este año, cuando arrancó el proyecto de obra de habilitación del Banco de Sangre en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6, en el municipio de Ciudad Valles. Con él, se busca garantizar el abastecimiento de componentes sanguíneos con la calidad y el manejo adecuado, beneficiando a la población derechohabiente de Ciudad Valles y de la zona Huasteca, además de las mujeres embarazadas referidas por las unidades médicas de los municipios de El Naranjo, Axtla de Terrazas y Tamazunchale del Programa IMSS-Bienestar. Impactará en los tiempos de traslado del insumo sanguíneo, pues se tendrá de forma inmediata para la disposición de los hemo derivados como: paquetes globulares, plaquetas y plasma.

“Era un proyecto poquito atorado que va a dar un servicio excepcional a toda la gente de la Huasteca y ahí mismo vamos a reanudar el servicio de tomografía en unos 15 días, estuvo detenido casi 4 años, pero vamos a dar mucha redignificación de las Unidades Médicas Familiares, tanto en la huasteca como en la zona altiplano. Tenemos 14 unidades en las que estamos trabajando, así como remodelación de quirófanos en Rioverde y El Naranjo, además de uno de los ocho quirófanos que tenemos en el hospital 50, que son quizás las principales obras que tenemos realizándose”.

Otro de sus planteamientos para esta administración, es una Sala de Hemodinamia que se instalará en el Hospital General de zona número 50, la cual se está adecuando para principios del año entrante, solo esperan que les llegue el equipo y puedan aperturar esta área que es muy importante para las personas que tienen afecciones cardíacas como infarto al miocardio o alguna situación coronaria.

Estas salas emplean equipos tecnológicos para evaluar la estructura y funcionamiento del corazón, lo que permite establecer el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, junto con el tratamiento más adecuado. Se hacen estudios y procedimientos como las angiografías, coronariografías o cateterismos se realizan en las salas hemodinamia para examinar el estado de las arterias coronarias, las arterias pulmonares, y las válvulas del corazón.

“Para estos proyectos se requiere de al menos unos 40 millones de pesos, por la redignificación, remodelación, apertura del Banco de Sangre, el nuevo Tomógrafo y lo de Hemodinamia se verá a principios de 2024".

Es necesaria la redignificación de la infraestructura porque algunos ya tienen varios años, y la necesidad de brindar un mejor servicio a los usuarios “sabemos que San Luis Potosí ha crecido en cuanto a personas que radican aquí o que vienen a trabajar, la apertura de nuevas industrias, nos está obligando a que estas unidades den un mejor servicio y aún así, reconozco que en ocasiones nos vemos rebasados, un poco en la demanda del servicio y quizás más adelante tengamos la necesidad de más proyectos de inversión como un nuevo Hospital o una nueva Unidad de Medicina Familiar aquí en la capital".

Está consciente de que hace falta al Seguro Social una reorganización en el área administrativa que ya se está dando y además que algunos proyectos de inversión se impulsen más, pero esto no puede ocurrir en un corto periodo sino a largo plazo que podría ser el 2025.

Desabasto de medicamentos

Fue franco al reconocer que la escasez de medicamentos es una situación que preocupa, aunque refiere que San Luis Potosí no tiene un alto grado de problemáticas porque se ha podido tener un abasto del 92 por ciento "hay casos específicos por los que la receta no se surte de inmediato, pero nos damos a la tarea de contactar al usuario para dotarle del medicamento que se requiere a un corto plazo y que son casos relacionados con medicamentos muy particulares de alto costo, algunos oncológicos, relacionados con tratamientos de endocrinología, pero los que son de uso común, no tenemos desabasto, tenemos suficiente cantidad que nos exige la población".

Menciona que ese 8 por ciento que no se puede completar, tiene que ver con que a nivel nacional se encuentran en una situación de reorganización de la administración, a que quizás algunos proveedores no son tan puntuales, significa también a que hay alguna demora en la llegada de fármacos en las compras consolidadas o regionales “pero generalmente en las pocas horas o días logramos la dotación de los medicamentos".

A la ciudadanía le envía este mensaje "tenemos áreas de atención y orientación al derechohabiente en cada una de las unidades médicas, si surgiera alguna situación de inconformidad, relacionada con el abasto o alguna otra situación, tienen que acudir con los que se dedican a la orientación del derechohabiente, es ideal que los usuarios acudan con estas personas y no con otras instancias que les implicarían demoras deben recurrir con las Técnicas y Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente, TAOD, para que atienda justamente estas situaciones".

IMSS-Bienestar

El 31 de agosto de 2022 se anunció el decreto por el que se creó el organismo público IMSS- Bienestar que tiene por objetivo brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social atención integral gratuita, donde San Luis Potosí se sumó el primero de septiembre del año pasado, con el propósito de ampliar la cobertura de atención médica gratuita y hospitalaria con medicamentos, para permitir que más de de 1.4 millones de ciudadanos de las cuatro regiones accedan a este programa.

De este tema, comentó que se trata de un proyecto que se está dando a nivel nacional, que va a tener una administración y un presupuesto particular, ajeno al IMSS ordinario, para lo cual las unidades médicas de los Servicios Estatales de Salud serán los responsables y se van a administrar bajo un recurso independiente “el IMSS va a seguir atendiendo a la población con seguridad, con derechohabiencia“.

De qué se enferman los potosinos

Sobre la dinámica local, informa que las principales enfermedades que le ocupan y le preocupan entre la comunidad potosina, son las relacionadas con el sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes, que aunque no son temas que tampoco son exclusivos del Estado, si se tiene una gran demanda de atención, por lo que invitó a la ciudadanía a que acuda a las Unidades Médicas del Seguro Social para atenderse bajo el esquema de PrevenIMSS.

Se aprovechó, para cuestionarle sobre la presunta falla ocurrida en los elevadores de los hospitales generales ubicados en la capital potosina que se hizo viral a través de las redes sociales y rechazó que haya ha habido problemas y desperfectos “los 22 elevadores que tenemos en los hospitales no tienen mayor problema, tenemos un programa muy adecuado de mantenimiento pero como todo equipo electromecánico a veces tiene que detenerse, llega a fallar pero de inmediato atendemos esta situación. Actualmente están funcionando con un adecuado mantenimiento". Solicitó a la población, no hacerle caso a presuntas notas falsas porque en ocasiones se llega a señalar que hay muertes pero argumentó que son datos falsos “le pedimos a la ciudadanía estar atenta a nuestra comunicación y vamos a dar una real y verdadera información".

Ya no hay emergencia sanitaria

En los últimos informes internacionales de salud, revelaron un aumento de Infecciones Agudas y Graves aunque no de presión hospitalaria relacionada con el Coronavirus. En las últimas tres semanas, los casos de Infección Respiratoria Aguda, las atenciones primarias, se han duplicado a nivel mundial pero también se refieren que los casos graves se mantienen a la baja, por lo que hay un porcentaje menor de positividad del SARS-CoV-2 "el Covid-19 ya no se considera una emergencia, pero va a estar presente con nosotros, ya es una enfermedad endémica, vamos a ofertar la vacuna junto con la de influenza a finales de este mes, para que la población derechohabiente reciba ambas vacunas pero como enfermedad pandémica ya no existe como tal y vamos a tener que convivir con ella, de aquí en adelante. No tengo el dato preciso de cuánta población no se ha querido vacunar, pero tenemos una cobertura del 95 por ciento de la población de San Luis Potosí que ha recibido la vacuna y estoy seguro que es de alguna manera estamos protegidos”.