Malasia explora mercado potosino para ampliar comercio en SLP

Por primera ocasión, la Oficina Comercial de la Embajada de Malasia realizó una visita exploratoria en San Luis Potosí, con el objetivo de conocer el mercado local principalmente en la industria automotriz, a fin de que las empresas instaladas en nuestro estado puedan diversificar también su mercado en Asia, y específicamente en Malasia.

Khaifil Elmi Jamil, Consejero Comercial de la Embajada de Malasia, destacó que durante el 2020, San Luis Potosí como estado le compró a Malasia 52.7 millones de dólares en diversos productos para la industria, por ello, es que hay el interés de conocer cuáles son las necesidades que tienen actualmente las empresas, y así poder diseñar un programa comercial más específico para los próximos años, que permita incrementar aún más las importaciones.

En ese sentido, señaló que entre los productos que actualmente se están importando desde Malasia a la entidad potosina son: componentes eléctricos y electrónicos, como los semiconductores, así como maquinaria, equipo, plásticos y químicos.

“Sabemos que una de las principales fortalezas de San Luis Potosí es el sector automotriz, entonces queremos diversificar el mercado dentro de esta industria que ya tienen establecida; hay muchos productos que pueden complementar aún más a este sector, como la manufactura de metal que es algo que están demandando las empresas actualmente, y queremos ver si les podemos ofrecer alguna alternativa”, comentó.

Si bien, por el momento no existen inversiones de Malasia establecidas directamente en el estado, toda la actividad comercial que se realiza con el país asiático es meramente de importación; no obstante, no se descarta la posibilidad de que el futuro alguna empresa de Malasia pueda venir a hacer también una visita exploratoria a territorio potosino.