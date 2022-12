Luego de una terrible pandemia, celebremos con fervor a la Virgen de Guadalupe: Iglesia

"Seamos promotores de paz, de justicia, de unidad, de perdón, comprensión y de amor, en todos los aspectos, y cuida a tu hermano, ayuda a todos, sobre todo después de una pandemia complicadísima que vivimos, tenemos que seguir cuidándonos y cuidar a nuestro prójimo, porque tal parece que es una pandemia que puede reaparecer en cualquier momento, por eso no podemos bajar la guardia.

Debido a que puede aparecer nuevamente está pandemia, la Arquidiócesos de San Luis Potosí, formulará un comunicado de prensa en la que se exhorte a seguir usando el cubrebocas dentro de los recintos sagrados. Será obligatorio usarlo en espacios religiosos cerrados, sobre todo en lo que hay aglomeraciones. Debe seguirse usando en espacios masivos, por lo menos durante la temporada invernal. Esto porque no podemos llevar un mal moral y espiritual por no obedecer las indicaciones de salud. No hay que ser portadores de contagio. Hay que cuidarnos unos a otros".

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, después de presidir la Misa solemne en honor a la Virgen de Guadalupe.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Afirmó que siempre ha visto creciente fervor en la Virgen de Guadalupe, que después de una terrible Pandemia ahora se celebra con profunda y evidente alegría y qué bueno, porque a todos nos hace falta la ternura de nuestra Madre Santísima la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios y nuestra".

"De ahí que felicito a todos los mexicanos, y felicítate a tí mismo por amar a la Virgen purísima, sin mancha de pecado original, que nos ofrece su ternura e inquebrantable amor maternal. Ella vino a renovar caminos de paz y alegría y nos ofrece su ser, nos renueva, nos llena de emociones, nos inspira cosas nuevas; nos reúne en su templo, donde nos manifiesta su gran ternura, como se lo dijo a San Juan Diego".

"Renueva tu fe, renueva tus relaciones con tu familia y con tu prójimo, y reconozcámonos como hermanos en paz y alegría.

Respecto a lo que expresó el Secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Mons. Ramón Castro Castro, XII Obispo de Cuernavaca, de no llevar buena relación con el Gobierno Federal dijo:

"Él expresa en nombre de todos los Obispos que hay elementos que pueden mejorarse, habla también como Encargado de los Jesuitas, sin embargo, cada Diócesis es distinta, por ejemplo en la Arquidiócesis de San Luis Potosí, hay muy buena relación y buen trato con todas las autoridades civiles y gubernamentales de todos los niveles, incluso tenemos el apoyo de ellas en celebraciones Patronales y en otras propuestas que hace la Arquidiócesis.

Respecto a que le quitarán al clero los guardaespaldas, dijo: "Es una opción que dan, nosotros no lo exigimos, lo agradecemos más bien, si así es, Dios también nos ayudará".

