La Virgen de Guadalupe que une a héroes y villanos

Están acostumbrados al aplauso o las mentadas, a ser los héroes o los villanos en el cuadrilátero, pero abajo de la máscara o los rostros de rivalidad deportiva a estos personajes los une un sentimiento, la devoción por la Virgen de Guadalupe.

“Hoy venimos con toda la fe del mundo porque se lo debemos, por qué todo el año nos cuida y nos protege”, dijo el luchador Efecto.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

En esta peregrinación no hay bandos, todos están en un mismo sentimiento, tal como lo comentó Mr. Marca, “Ahorita no hay distinciones de rudos o técnicos, vienen referís, vienen aficionados con esa devoción como lo hacen todo el año, todos los años”.

En la Arena Margarita tienen la imagen de la Virgen de Guadalupe, la misma que los ha acompañado por más de 4 décadas que tiene de existencia este sitio que ya es una tradición en la lucha libre potosina.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“Como cada año, como ya es una tradición, los luchadores de la tradicional Arena Margarita venimos a la caravana Guadalupana a traer a la imagen que tenemos ahí en el vestidor que para nosotros ya en estos 44 años, año tras año la traemos y hacemos esta tradición a traerla aquí al Santuario a la Virgencita de Guadalupe”, indicó Mr. Marca.

Esta virgencita es milagrosa, cuentan los luchadores que apasionados por su deporte llegan a los límites físicos y ella les ayudada a terminar con bien sus combates, por esta razón la cuidan, la veneran y le tienen mucha fe.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“Antes de entrar (al ring) me encomendé a ella y arriba del ring estuve a punto de recibir un golpe muy duro, pero pues ahora sí que gracias a la Virgencita no recibí esa golpe y alcance esquivar y creo que eso es una experiencia muy marcada que me deja”, dijo el recordó Oro y Plata.

“Uno arriesga su vida, yo antes de subir siempre me encomiendo y salgo con toda la fe de que voy a bajar bien porque la Virgen y mi Dios me están cuidando”, mencionó Efecto.

“Lo primero que hacemos ya cuando antes de subir al cuadrilátero brindamos un rezo, llevamos su veladora para que salga muy bien nuestra lucha”, expresó Vagabundo Jr.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

El aplauso del respetable es por lo que se juegan la vida estos gladiadores, pero saben que en muchas ocasiones sus familias dependen de terminar con bien en cada función, es por esa razón que ellos también están presentes para darle gracias a la Morenita de tener a los familiares y amigos de luchadores con bien.

“Yo vengo con mi familia igual que varios compañeros vienen con sus familias a rendir tributo a nuestra madrecita”, expresó Vagabundo Jr.

“Es muy importante que nos acompañen todos nuestros seres queridos para dar esta ofrenda porque si nos pasa algo no podemos dejar solos a nuestras familias así que estamos encomendados todos”, expuso Efecto.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“Para nosotros es un orgullo de qué venga luchador y vengo acompañado desde su esposa sus hijos su hijo más chico, inclusive vienen papás de los luchadores que esos nos da muchísima felicidad que vengan acompañarnos”, manifestó Mr. Marca.

Estos gladiadores seguirán domingo a domingo encomendándose a la Virgen de Guadalupe para que los cuide y así den su mejor función en la tradicional Arena Margarita del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.