¿Lo has visto? SSPC pide apoyo a la ciudadanía para localizar al agresor de Subway

A través de la Vocería de Seguridad, el gobierno del estado solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero del sujeto que el pasado lunes golpeó al menor de edad dentro de un restaurante, se solicitó apoyo también, a autoridades de estados vecinos, no se tiene confirmado si continua en el estado o si salió del país.

Han sido muchas especulaciones en redes sociales, no se tiene nada confirmado de si se ha ido o no, y la investigación no solo se da en San Luis Potosí sino en otros estados vecinos con la colaboración de las autoridades, por lo que, si alguien conoce sus movimientos, paradero o se le ha visto, se pide comunicarse con la autoridad.

“La participación ciudadana cada vez es más latente y ayudará en la investigación como en otros casos, el flujo de la información que la gente pudiera compartir sin duda será de mucha ayuda, y si existiera otro caso que se denuncia para evitar que se repita”.

Así lo comentó en entrevista, el titular de la vocería Miguel Gallegos Cepeda quien destacó que ya todas las corporaciones de seguridad del estado trabajan en conjunto para la localización y detención del agresor, “hay una plena coordinación y una instrucción del gobernador a todas las fuerzas de seguridad, de llegar a las últimas consecuencias, sobre todo en la ubicación de la persona”.

Agregó que la Fiscalía General del Estado dio a conocer en la reunión de la Mesa de Seguridad, que hay avances importantes en la investigación para la ubicación del agresor dentro de la búsqueda que se lleva a cabo, sin embargo, "han sido claros en señalar la importancia en la discrecionalidad de la investigación, en no compartir datos falsos o especulaciones, o datos erróneos con el fin de no caer en inconsistencias ni vulnerar el debido proceso".

A la par del llamado a proporcionar información sobre el paradero o movimientos del agresor, el vocero de seguridad reiteró el llamado a la población a que si han sido víctimas del mismo sujeto, que denuncien, “ya se tiene identificado que ha participado en al menos dos agresiones de acuerdo con el material que sea compartido, el llamado es a identificar si hubiera otro caso, compartir, denunciando para sumar y robustecer la investigación”.

Sobre los delitos que se le imputarían al agresor, Gallegos Cepeda dijo que será tema de la fiscalía, “lo que ha compartido la institución, es la agresión certera hacia un menor de edad, esto podría agravarse si se comprueba que la persona es experta en artes marciales, esta situación podría inclusive asimilarse al uso de un arma, este agravante podría incrementarse ante la situación que se dio”.

