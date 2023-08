Vocero de seguridad asegura que se trabaja para atrapara al agresor del empleado de Subway

No hay justificación para agredir o actuar de esa manera tan violenta en contra del joven del restaurante de comida rápida que se registró este lunes por la tarde, cuyo video se hizo viral, “hay indignación total por parte de la población y la comparten las corporaciones de seguridad y se traduce en una investigación muy puntual tanto por la Guardia Civil del Estado como por la Fiscalía general del Estado y demás corporaciones”.

Así lo comentó el vocero de seguridad Miguel Gallegos Cepeda quien dijo que ya existe una denuncia por parte de la familia ante la Fiscalía del Estado, aunque la dependencia ya había iniciado una investigación “por oficio”, para ubicar al presunto responsable.

Policiaca [Video] Empleado de subway fue agredido por un comensal

El vocero dijo que se presume que el agresor ha sido partícipe en otros casos de violencia, cuyos videos comenzaron también a circular en redes sociales, a lo que el vocero dijo que se analizan esas publicaciones a fin de verificar que se trata de la misma persona, y de ser el caso, serian material de apoyo en la investigación que lleva la FGE.

Agrego que el tema se abordo en la reunión de seguridad, donde se dio a conocer que ya la carpeta de investigación se encuentra en proceso.

Sobre el estado de salud del adolescente, el vocero comento que se encuentra fuera de peligro pero con contusiones importantes, inflamación de cerebro, fracturas, etc, destacó que se apoyará al joven y a la familia en lo que sea necesario.