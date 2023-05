Lluvias ponen en evidencia carencia de infraestructura pluvial en la capital: José Luis Fernández

En unas horas llueve lo de un año; colectores anegados por grasa de negocios y basura que arrojan ciudadanos en la calle

Las recientes lluvias en la capital de San Luis Potosí dejaron al descubierto que no hay una planeación para generar mejores infraestructuras que eviten inundaciones y otros problemas que padecen los habitantes, provocando serios problemas de movilidad, dijo el diputado José Luis Fernández Martínez.

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) es un ente que no da resultados pese a existir desde hace unos 20 años, debe ser revisado en sus funciones, saber qué está haciendo, cómo lo está haciendo, qué resultados positivos ha dado, porque es más que evidente que no va por buen camino.

Señaló que “si autoriza un fraccionamiento en una zona alta debe haber un reflejo en la zona baja, es decir, que quienes invierten y van a vivir ahí, generen infraestructura para mitigar el impacto con la construcción de colectores en las zonas bajas, es lo más lógico que debe ocurrir”.

Manifestó el diputado Fernández Martínez que “nos han estado diciendo que nos preparemos para la sequía desde Mayo y de pronto se vienen las lluvias y fuertes vientos que generan daños, son situaciones atípicas para las que la ciudad no está preparada y se viene una crisis aguda”.

Añadió que “si no se toman medidas desde ahora nos puede ir peor, por eso hay que hacer un llamado a las autoridades para que implementen acciones para prevenir inundaciones, revisar la infraestructura, limpiar las alcantarillas, los colectores colapsados, que los ciudadanos no tiren basura y los comerciantes no arrojen grasas como restaurantes y carnicerías”.

El diputado José Luis Fernández añadió que se hicieron inversiones importantes hace algunos años en materia de soluciones pluviales pero esas infraestructuras ya fueron rebasadas, ahora hay crisis ante las emergencias por lluvias; “en San Luis llueve poco pero ese poco llueve en unas horas y genera muchos problemas en zonas bajas”.